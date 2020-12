Air New Zealand a publié une vidéo amusante sur la sécurité aérienne qui explore les sites célèbres du pays à la recherche de «la huitième merveille du monde».

Le transporteur national néo-zélandais a publié jeudi en ligne sa vidéo «Discover The 8th Wonder», qui fait maintenant partie de sa démonstration de sécurité avant le vol.

Le clip commence par des représentants de sites et de villes néo-zélandaises telles que Milford Sound, les glaciers Franz Josef et Wellington débattant de la prochaine merveille.

«Pourquoi ne visitons-nous pas certains de ces endroits? De cette façon, vous pouvez les voir par vous-même », ont déclaré les agents de bord d’Air NZ dans la vidéo.

Les agents de bord ont ensuite donné des consignes de sécurité avant de s’envoler pour les glaciers de la côte ouest, où le thème de l’air frais était lié à la prochaine instruction de sécurité – comment utiliser un masque à oxygène.

Ensuite, le thème du kayak à Milford Sound lié aux instructions du gilet de sauvetage en mangeant du saumon fumé sur l’île Stewart a mis en garde contre le tabagisme sur les vols.

Regarder les aurores boréales (Aurora Australis) était lié aux lumières de l’allée de l’avion et enfin, prendre des photos à Tairāwhiti Gisborne a conduit à des instructions sur l’utilisation d’appareils électroniques pendant le vol.

De retour à la réunion de discussion, les représentants se disputaient encore sur quel site devrait être la huitième merveille, quand on a dit: «La Nouvelle-Zélande, c’est tout le pays!

«Aotearoa, la huitième merveille du monde! Le représentant de Gisborne a déclaré, incitant l’ambassadeur de l’île Stewart à dire «chur bro» en accord.

Tous les représentants ont alors convenu que tout le pays était la huitième merveille avant de se demander si «oui, non» signifie oui ou non.

Leanne Geraghty, directrice des ventes et des clients d’Air NZ, a déclaré que la vidéo, qui compte près de 100 000 vues sur YouTube, est conçue pour aider les industries du tourisme et de l’aviation en difficulté.

«Avec la fermeture des frontières à la suite du COVID-19, nous avons constaté un impact significatif sur l’industrie du tourisme néo-zélandais», a déclaré Mme Geraghty.

«Environ 30% des personnes voyageant sur notre réseau domestique sont généralement des visiteurs d’outre-mer.

«En l’absence de visiteurs internationaux, la vidéo de sécurité est un moyen unique de stimuler davantage la demande locale, au profit des opérateurs touristiques locaux, de l’économie néo-zélandaise et des employés d’Air New Zealand.

Elle a également déclaré que la vidéo était conçue pour garder la NZ dans la « tête de file » des touristes internationaux en prévision du moment où les frontières finissent par rouvrir.

Air NZ publie chaque année une nouvelle vidéo de sécurité extravagante avec des thèmes allant du Seigneur des anneaux, un clip vidéo hip hop et une routine d’exercice de Richard Simmons.

La vidéo sur la sécurité d’Air NZ la plus regardée, intitulée « La vidéo de sécurité la plus épique jamais réalisée », compte plus de 21 millions de vues sur YouTube et présente un thème de la Terre du Milieu qui coïncide avec le lancement de Le Hobbit: la bataille des cinq armées