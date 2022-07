Air New Zealand dévoile des cabines de couchage de style lit superposé pour ses vols les plus longs | Nouvelles du monde

Dormir dans les avions est notoirement difficile, surtout si vous êtes en classe économique, mais Air New Zealand pense que ses projets de cabines de couchage de type lits superposés garantiront aux clients un repos de bonne qualité sur ses vols ultra-long-courriers.

La compagnie aérienne affirme que ses pods Skynest sont une “première mondiale” pour les voyageurs en classe économique et premium.

Les passagers auront toujours un siège, mais pourront réserver une séance de sommeil de quatre heures dans l’un des modules moyennant des frais supplémentaires.

Ils ne pourront réserver qu’une seule session par vol, et chaque module de couchage sera limité à une personne à la fois.

Chaque pod est livré avec son propre rideau d’intimité ainsi qu’un oreiller et un drap, qui seront changés pour chaque nouvel occupant.

Le plan est pour Air Nouvelle-Zélande‘s huit Boeing 787-9 Dreamliners arrivant à partir de 2024, et sa flotte actuelle de 787-9, qui sera équipée de six modules Skynest.

Image:

Photo : Air New Zealand



Le premier vol sans escale entre Auckland et New York, qui prendra plus de 17 heures, devrait être lancé en septembre. Le vol direct de la compagnie aérienne vers Chicago, qui reprendra en octobre, est également un service ultra-long-courrier.

Mais les passagers utilisant ces services devront attendre encore quelques années avant de pouvoir goûter au Skynest, sans qu’aucune information de réservation ou de tarification ne soit encore disponible.

Le directeur général d’Air New Zealand, Greg Foran, a déclaré: “L’emplacement de la Nouvelle-Zélande nous place dans une position unique pour mener l’expérience de voyage ultra-long-courrier. Nous nous sommes concentrés sur le sommeil, le confort et le bien-être parce que nous savons à quel point c’est important pour notre les clients arrivent bien reposés.

“Qu’ils se dirigent directement vers une réunion ou vers leur premier hotspot de vacances, ils veulent être immédiatement opérationnels.”

M. Foran a déclaré qu’il pensait que les pods seraient “un véritable changeur de jeu pour l’expérience de voyage économique”.