Air India finalise un accord pour acheter 250 avions en grosse commande: rapport

Air India a finalisé une commande d’environ 250 avions avec Airbus et l’accord devrait être annoncé la semaine prochaine, a indiqué jeudi une source.

La source au courant a également déclaré que la compagnie aérienne avait signé un accord avec Boeing pour environ 200 avions.

Les détails spécifiques n’ont pas pu être immédiatement déterminés et il n’y a eu aucun commentaire immédiat d’Air India sur les accords.

Air India, propriété du groupe Tata, étend ses opérations ainsi que sa flotte.

Le 27 janvier, le chef d’Air India, Campbell Wilson, a déclaré que la compagnie aérienne finalisait une commande historique de nouveaux avions.

Air India, qui appartenait auparavant au gouvernement, avait acquis de nouveaux avions il y a plus de 16 ans.

Il n’a pas acheté un seul avion depuis 2005 et la dernière commande portait sur 111 appareils – 68 avec Boeing Co et 43 restants avec Airbus – et cet accord valait 10,8 milliards de dollars.

La source a déclaré à PTI que l’accord avec Airbus pour environ 250 avions a été finalisé et que l’annonce est probable la semaine prochaine.

L’accord devrait inclure 40 gros porteurs Airbus A350 et Air India sera le premier transporteur indien à exploiter l’avion.

Dans le passé, Air India avait exploité des gros-porteurs A330.

Mercredi, le cabinet de conseil en aviation CAPA a déclaré que les transporteurs indiens passeraient probablement des commandes pour jusqu’à 1 700 avions d’ici 2024 et qu’Air India pourrait faire le premier pas avec une commande de quelque 500 avions.

Actuellement, les transporteurs indiens exploitent moins de 50 avions gros porteurs, un nombre insignifiant pour un marché aussi important. En revanche, Emirates dispose à elle seule d’une flotte de plus de 260 gros porteurs, avait déclaré CAPA.

Récemment, IndiGo a lancé des opérations de gros porteurs sur la route Inde-Turquie avec un B777 loué avec équipage et prévoit d’introduire deux autres avions de ce type.

