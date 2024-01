Air India dévoile de nouveaux divertissements à bord et des équipements de luxe

Air India a amélioré son offre à bord avec des équipements de luxe et l’introduction de son nouveau système de divertissement en vol (IFE), offrant une expérience de divertissement immersive aux voyageurs sur ses vols long-courriers.

La suite complète du nouveau contenu IFE comprend plus de 2 200 heures de contenu de divertissement dans tous les formats et genres, dont 1 000 heures de films, 600 heures de télévision et 600 heures d’audio, pour les voyageurs exigeants d’aujourd’hui. Il présente des superproductions hollywoodiennes, des films internationaux, du contenu numérique, des émissions de télévision de plateformes telles que Paramount, HBO, Prime, Sony Liv, Hulu, etc., ainsi que la radio Air India programmée en exclusivité. Même les jeunes voyageurs peuvent profiter d’une vaste sélection de contenus audio et vidéo sélectionnés.

L’IFE est doté d’écrans et de combinés tactiles capacitifs, d’une alimentation USB et secteur et d’interfaces utilisateur personnalisées, ainsi que de nouveaux casques dans toutes les cabines.

Arc, une nouvelle expérience cartographique immersive en vol de Panasonic Avionics Corporation, fera également ses débuts à bord de la flotte A350 d’Air India, où les passagers pourront explorer la géographie du monde, lire des guides de ville sélectionnés et zoomer sur les plans des rues de certaines villes, et mis à jour en temps réel sur les fuseaux horaires du vol et de l’horloge mondiale.

Disponible sur les A350 et B777-200LR d’Air India, le contenu IFE sera également proposé sur les nouveaux gros-porteurs entrants. Sa flotte de gros-porteurs existante devrait subir une rénovation complète de tous les intérieurs à partir du 2S2024 dans le cadre d’un programme de modernisation de 400 millions de dollars américains, et comportera par la suite le nouveau système IFE et une offre de contenu élargie.

Campbell Wilson, PDG et directeur général d’Air India, a déclaré : « Alors qu’Air India entre dans une nouvelle ère avec l’arrivée de notre A350, l’expérience de divertissement de nos clients évolue également. Cette refonte complète de notre offre de divertissement à bord reflète la transformation dynamique en cours chez Air India.

Une multitude d’améliorations pour les clients dans toutes les classes de cabine sur les vols long-courriers internationaux sont également introduites : depuis les nouveaux kits d’agrément de Ferragamo et Verso, la literie durable, ainsi que les nouveaux ustensiles de porcelaine, couverts et verres, ces nouvelles offres de luxe seront déployées sur les modèles moyens et moyens. vols internationaux long-courriers, à partir de mi-2024.

Les passagers de première classe et de classe affaires continueront de profiter des vêtements de détente d’Air India de TUMI, fabriqués à partir de matériaux recyclés mélangés à du coton pour plus de douceur et de respirabilité, ainsi que de pantoufles en velours moelleuses. Ils reposeront également sur du linge de lit, des surmatelas et des couvertures confortables, durables et luxueux en mélange de laine de première qualité, ainsi que sur de la porcelaine et de la verrerie fines.

Les clients Premium Economy et Economy pourront également dîner avec une nouvelle vaisselle et rester au chaud grâce à la couverture de cabine en tissage sergé fournie.