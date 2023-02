Air India commande 250 jets Airbus alors que la demande de voyages aériens augmente

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Le propriétaire d’Air India a déclaré mardi que le transporteur achetait 250 avions de ligne Airbus, une commande gigantesque soulignant la demande croissante de voyages aériens alimentée par la classe moyenne croissante du pays.

La compagnie aérienne achète 40 gros-porteurs A350 et 210 autres A320neo à fuselage étroit, a déclaré le président de Tata Sons, Natarajan Chandrasekaran, lors d’une vidéoconférence avec le Premier ministre indien Narendra Modi et le président français Emmanuel Macron.

L’avionneur basé à Toulouse, en France, n’a pas divulgué les conditions financières de l’accord, qui pourrait valoir des dizaines de milliards de dollars.

“Aujourd’hui est un moment historique pour l’Inde, pour Air India et pour Airbus”, a déclaré le PDG d’Airbus, Guillaume Faury, lors de l’appel vidéo. La taille de la commande « démontre l’appétit de croissance de l’industrie aéronautique indienne. C’est la croissance la plus rapide au monde.

Air India, le plus grand transporteur international et le deuxième transporteur national de l’Inde, cherche à se réinventer en élargissant ses opérations et en modernisant sa flotte. Les nouveaux jets aideront Tata à concurrencer le transporteur dominant de l’Inde, IndiGo.

Chandrasekaran a déclaré que les A350 seront utilisés pour “voler sur de très longues distances à travers le monde”. Les A320 monocouloirs sont généralement utilisés sur les liaisons court-courriers. Il a déclaré que la compagnie aérienne disposait d'”options importantes” pour augmenter sa commande.

Tata Sons, le plus ancien et le plus grand conglomérat indien, a repris l’année dernière la propriété du transporteur national criblé de dettes. Le groupe Tata a été le pionnier de l’aviation commerciale en Inde lorsqu’il a lancé la compagnie aérienne en 1932. Elle a été reprise par le gouvernement en 1953.

Modi et Macron ont applaudi l’accord, affirmant tous deux que c’est un signe du renforcement du “partenariat stratégique” entre leurs pays.

“L’Inde va être le troisième marché mondial dans le secteur de l’aviation”, a déclaré Modi. Au cours des 15 prochaines années, on estime que l’Inde aura besoin de plus de 2 000 avions et « l’annonce historique d’aujourd’hui aidera à répondre à cette demande croissante », a-t-il déclaré.

Macron a qualifié cet accord de “nouveau succès” dans le partenariat stratégique entre l’Inde et la France et d’opportunité de “développer de nouveaux domaines de coopération avec l’Inde”.

Tata intègre Air India avec Vistara, qu’elle gère conjointement avec Singapore Airlines, et avec Air Asia India, qu’elle gère avec l’opérateur de rabais malaisien Air Asia.