Air France va lancer un service sans escale de Phoenix à Paris

L’aéroport international de Phoenix Sky Harbor (PHX) bénéficie d’une nouvelle connexion majeure avec l’Europe juste à temps pour l’été.

À partir du 23 mai, Air France lancera un service sans escale entre Phoenix et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle (CDG). Le service comprend trois allers-retours hebdomadaires pendant les mois d’été.

La nouvelle route est désormais disponible sur les canaux de réservation d’Air France.

Les dirigeants de la ville de Phoenix ont annoncé lundi la nouvelle route aux côtés des dirigeants de la compagnie nationale française, la qualifiant de « grande victoire » pour la ville.

“Je sais que de nombreux membres de notre communauté sont ravis de profiter pleinement de ce service, que vous ayez passé votre lune de miel à Paris et que vous deviez y revenir, ou que vous aimiez les arts, la culture et la cuisine”, a déclaré la maire de Phoenix, Kate Gallego, lors d’une conférence de presse. conférence lundi.

C’est aussi une voie qui est considérée comme longue à venir. Avant la pandémie, a déclaré Gallego, Paris était le plus grand marché non desservi de Phoenix en Europe. Et, a-t-elle ajouté, le nombre de passagers voyageant sur des itinéraires entre les deux villes en 2023 a augmenté de 40 % par rapport aux niveaux de 2019.

Itinéraire de Phoenix vers Paris

Selon les options de réservation disponibles sur son site Internet, Air France assurera cette liaison avec son Boeing 787-9 Dreamliner.

Le Air France Dreamliner propose 30 sièges inclinables en classe affaires, 21 sièges en classe économique premium et 228 sièges en classe économique.

CAROLINE TANNER/LE GARÇON DES POINTS

Le premier vol au départ de Phoenix, à destination de Paris, devrait repartir à 14h10 le 23 mai pour arriver à Paris à 9h15 le lendemain.

Le vol en direction ouest décolle en milieu de matinée, heure de Paris, et arrive juste après midi, heure de Phoenix.

Une expansion européenne indispensable

SYLVAIN SONNET/GETTY IMAGES

Bien que Phoenix soit une plaque tournante pour deux des quatre plus grandes compagnies aériennes américaines – American Airlines et Southwest Airlines – l’aéroport dispose actuellement de peu d’options pour amener les voyageurs sans escale vers l’Europe.

American et British Airways proposent toutes deux un service sans escale vers l’aéroport d’Heathrow (LHR) de Londres. Et la compagnie de loisirs allemande Condor dessert l’aéroport de Francfort (FRA).

L’ajout de la desserte parisienne d’Air France s’avère être un ajout bienvenu, d’autant plus que la ville se prépare à accueillir des millions de visiteurs fin juillet pour le Jeux Olympiques de 2024.

