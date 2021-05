Air France et Airbus vont être jugés pour un accident mortel de 2009 dans l’océan Atlantique qui a fait 228 morts

La décision de mercredi fait suite à la recommandation du procureur selon laquelle le tribunal de Paris annule une décision judiciaire antérieure d’abandonner l’enquête contre la compagnie aérienne et l’avionneur.

Le procureur de Paris avait initialement demandé qu’Air France ne soit jugé pour homicide involontaire coupable, mais le parquet général a soutenu la mise en accusation d’Air France et d’Airbus.

«C’est une immense satisfaction de sentir que nous avons enfin été entendus par les tribunaux», Daniele Lamy, président d’une association de familles de victimes, a déclaré à la suite de l’annonce de la décision de justice.

Il survient 11 ans après que le vol 447 d’Air France est entré dans un décrochage aérodynamique avant de s’écraser dans l’océan Atlantique aux petites heures du matin, alors qu’il voyageait de Rio de Janeiro à Paris Charles de Gaulle, tuant les 216 passagers et 12 membres d’équipage. Cet incident est le crash le plus meurtrier de l’histoire d’Air France et le pire accident d’aviation pour un Airbus A330.

Les équipes de sauvetage ont mis deux ans à trouver le site de l’accident de l’avion, l’épave ayant coulé à 3 900 mètres dans l’océan. Après une enquête, un rapport indiquait que les erreurs des pilotes et l’équipement de surveillance de la vitesse défectueux étaient responsables de l’accident.

À la suite de la publication du rapport, les procureurs ont allégué qu’Air France était indirectement responsable de l’incident car elle avait fourni une formation insuffisante sur la façon dont les pilotes devraient réagir en cas de dysfonctionnement pendant un vol, entraînant une réaction incorrecte des pilotes.

Les avocats travaillant pour le compte d’Airbus ont déclaré qu’ils feraient appel de la décision de traduire la société en justice. Air France n’a pas immédiatement répondu.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!