Air Canada va réduire ses vols cet été

Air Canada prévoit de réduire ses vols en juillet et en août, selon un communiqué du président de la compagnie, alors que la compagnie aérienne continue de faire face à des «défauts de service à la clientèle».

“Malheureusement, les choses ne se passent pas comme d’habitude dans notre industrie à l’échelle mondiale, et cela affecte nos opérations et notre capacité à vous servir avec nos normes de soins normales”, a écrit Michael Rousseau.

La compagnie aérienne réduira sa capacité à mesure que les voyages d’été atteindront un pic et que les restrictions de voyage liées à la pandémie continueront de se lever.

Dans une déclaration envoyée par courriel à CTV News Channel, un porte-parole d’Air Canada a déclaré que la compagnie réduirait son horaire de 154 vols en moyenne par jour pour juillet et août. Avant ce changement, Air Canada a déclaré qu’elle effectuait environ 1 000 vols par jour. Les routes les plus touchées sont les vols à destination et en provenance des aéroports de Toronto et de Montréal. Les changements réduiront la fréquence de ces vols et affecteront principalement les vols en soirée et tard dans la nuit sur les petits avions de la compagnie aérienne.

Le porte-parole a également déclaré que la compagnie aérienne suspendrait temporairement les liaisons entre Montréal et Pittsburgh, Baltimore et Kelowna, et Toronto et Fort McMurray. Les vols internationaux resteront pour la plupart inchangés, à l’exception des changements d’horaire qui, selon le porte-parole, réduiraient les vols aux heures de pointe.

“Pour apporter le niveau de stabilité opérationnelle dont nous avons besoin, avec réticence, nous procédons maintenant à des réductions significatives de notre horaire en juillet et août afin de réduire les volumes et les flux de passagers à un niveau que nous pensons que le système de transport aérien peut accueillir”, a déclaré le déclaration lit.

Bien que Rousseau reconnaisse que cela aura un “impact négatif sur certains clients”, il a dit qu’il espère que donner cet avis au public de l’horaire réduit de la compagnie aérienne permettra aux voyageurs de prendre d’autres dispositions.

“Nous sommes convaincus que ces changements apporteront les améliorations que nous avons ciblées”, a-t-il déclaré. “Mais pour définir les attentes, il faut également comprendre que les avantages réels de cette action prendront du temps et ne se feront sentir que progressivement à mesure que l’industrie retrouvera la fiabilité et la robustesse qu’elle avait acquises avant la pandémie.”

Des données récentes montrent qu’à l’approche de la saison estivale des voyages, plus de la moitié de tous les vols à destination et en provenance de certains des principaux aéroports du Canada sont annulés ou retardés, car les secteurs du tourisme et du transport aérien continuent de faire face à des pénuries de personnel.