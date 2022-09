Une femme de Toronto s’exprime après que son fauteuil roulant a été endommagé cette semaine alors qu’elle voyageait avec Air Canada sur un vol à destination de Tel-Aviv.

L’entrepreneure et militante torontoise Maayan Ziv, qui vit avec une amyotrophie spinale, a déclaré jeudi à CTV News Toronto qu’elle était partie le 7 septembre de l’aéroport international Pearson de Toronto pour assister à une conférence sur l’accessibilité à Tel Aviv le lendemain.

“Je suis arrivé quatre heures plus tôt pour m’assurer d’avoir suffisamment de temps car je sais que beaucoup de choses prennent plus de temps et je dois d’abord emballer mon fauteuil roulant et embarquer dans l’avion”, a déclaré Ziv.

Elle dit qu’elle a soumis les dimensions de son fauteuil roulant à Air Canada avant d’arriver et qu’elle a enveloppé le fauteuil dans du papier bulle avant de le remettre au personnel de la compagnie aérienne.

À son arrivée à Tel-Aviv, elle a constaté que son fauteuil roulant avait néanmoins été endommagé.

“Je suis arrivée à Tel-Aviv à 10 heures du matin et j’ai trouvé mon fauteuil roulant cassé”, a-t-elle déclaré. “Personne ne m’a rien dit à ce sujet, j’ai dû le signaler moi-même.”

Alors qu’Air Canada a maintenant proposé de payer à Ziv l’intégralité des coûts des dommages, elle dit qu’elle s’est initialement vu offrir un bon de 300 $ de la part de la compagnie aérienne.

Le fauteuil roulant après le vol (Fourni par Maayan Ziv)

“Je me suis sentie insultée et furieuse”, a-t-elle déclaré. “Ils ont finalement dit oui, ils couvriraient le coût de la réparation, mais… ces dommages m’ont coûté tout un voyage de travail, ma santé (je souffre), un traumatisme émotionnel et probablement des mois d’attente pour faire réparer mon fauteuil roulant. “

Lorsqu’elle a été contactée pour commenter, Air Canada a déclaré à CTV News Toronto qu’elle transportait «des dizaines de milliers de clients qui utilisent des aides à la mobilité [each year]” et qu ‘”ils ont des processus pour s’assurer que ces voyages se déroulent sans heurts”.

« Malheureusement, dans ce cas, nous n’avons pas atteint nos niveaux de service normaux. Nous avons immédiatement répondu aux préoccupations de ce client à l’aéroport, notamment en organisant un service spécialisé de fauteuils roulants pour réparer les dégâts. Nous avons offert au client un bon en signe de bonne volonté », a déclaré la société.

Air Canada dit qu’elle travaille pour “s’assurer que l’appareil est réparé”.

L’année dernière, Anthony Tompros, un résident de Toronto, a été choqué d’apprendre qu’Air Canada avait expédié son fauteuil roulant personnalisé au mauvais pays. Au lieu d’être renvoyé de Grèce au Canada avec lui, il a été expédié en Allemagne.

Lorsqu’il a été rendu cinq jours plus tard, il était endommagé.

Un récent rapport publié par le Canadian Journal of Disability Studies invite les compagnies aériennes canadiennes à réfléchir à leurs pratiques en fauteuil roulant.

Alors que le rapport souligne que la sécurité personnelle et le coût sont des questions primordiales, il indique que « la dignité personnelle des clients serait renforcée, et les blessures et l’inconfort seraient réduits, si un utilisateur de fauteuil roulant en déplacement était autorisé à rester dans son propre fauteuil roulant pendant toute la durée du vol. »

Ziv a fait écho aux appels lancés dans le rapport ci-dessus.

«Ce que je demande, c’est une refonte complète de la façon dont les compagnies aériennes traitent les personnes handicapées. Nous sommes des clients. Et nous méritons des droits égaux. Il doit y avoir un processus équitable pour voyager avec un handicap.

Elle dit également que les clients qui utilisent des fauteuils roulants devraient être autorisés à rester dans leurs appareils de mobilité à bord.

“Comme nous le faisons déjà sur tous les autres modes de transport.”