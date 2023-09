Air Canada s’excuse pour des vomissements signalés sur ses sièges

Air Canada a déclaré qu’elle s’excuse auprès de ses clients après que les sièges des passagers auraient été souillés de vomi sur un vol Las Vegas-Montréal.

Une femme qui dit être passagère du vol du 26 août a écrit dans un article sur les réseaux sociaux que l’équipage de l’avion « avait placé du café moulu dans la pochette du siège et vaporisé du parfum pour masquer l’odeur » de vomi avant l’embarquement.

« Lorsque les passagers clairement contrariés ont essayé d’expliquer à l’agent de bord que le siège et la ceinture de sécurité étaient mouillés et qu’il y avait encore des résidus de vomi visibles dans leur zone, l’agent de bord s’est excusé mais a expliqué que le vol était plein et qu’il n’y avait rien à faire. faites », a écrit Susan Benson le mardi 29 août.

Le vol de Las Vegas à Montréal dure plus de quatre heures. Benson a écrit que les passagers avaient reçu des couvertures, des lingettes et d’autres sacs pour malades. Une fois installés, selon Benson, le pilote s’est approché d’eux et leur a demandé de partir.

Ensuite, « le pilote s’est levé et s’est dirigé vers l’avant de l’avion », a affirmé Benson. « La prochaine chose que nous savons, la sécurité est descendue dans l’allée et a escorté les deux dames hors de l’avion ! »

CTV News a contacté Air Canada pour confirmer l’histoire de Benson.

En réponse, la compagnie aérienne a déclaré qu’elle « examinait cette question grave en interne et (avait) effectué un suivi direct auprès des clients ».

« Nos procédures opérationnelles n’ont pas été suivies correctement dans ce cas », a écrit Air Canada, qui a ajouté avoir présenté ses excuses aux clients concernés.

« Ils n’ont clairement pas reçu le niveau de soins auquel ils avaient droit », a ajouté la compagnie aérienne. « Nous restons en contact avec eux à ce sujet. »