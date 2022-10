Air Canada s’excuse de ne pas avoir laissé une femme aveugle voler avec un chien-guide

Air Canada s’excuse après avoir interdit à une passagère aveugle d’embarquer sur un vol de Toronto à Minneapolis avec son chien-guide.

Dena Wainwright, une Canadienne de 49 ans qui vit dans le Minnesota, dit qu’elle ne volera plus jamais avec la compagnie aérienne après avoir été forcée de quitter Toronto en train, de traverser la frontière en voiture et de prendre un vol intérieur, ce qui lui a coûté plus de 2 000 $. .

“Sans parler de tout le stress”, a déclaré Wainwright à CBC Toronto.

“Être traité par les employés d’Air Canada comme si j’étais un criminel, comme si j’étais pris en otage, les faire parler à ma fille plutôt qu’à moi. Comme si j’étais trop déficient mental pour avoir une conversation cohérente avec l’agent.”

Le cas de Wainwright n’est pas la première fois cette année qu’Air Canada se heurte à une controverse sur la façon dont elle traite les passagers handicapés. En septembre, CBC News a raconté l’histoire de Maayan Ziv, une militante de l’accessibilité qui a voyagé avec Air Canada de Toronto à Tel-Aviv, pour découvrir que son fauteuil roulant a été endommagé après l’atterrissage de son vol.

Wainwright travaille dans le domaine de la technologie et de l’accessibilité en tant que vice-président chez Fidelity Investments. Elle est également complètement aveugle après être née avec une maladie génétique des yeux.

La semaine dernière, Wainwright s’est rendue à Toronto depuis Minneapolis pour fêter son anniversaire avec sa fille. Elle voyageait également avec son chien d’assistance Lilo, un laboratoire noir de cinq ans.

Wainwright dit qu’elle a pu embarquer et voyager sur le vol d’Air Canada de Minneapolis à Toronto sans aucun problème. Lors de l’enregistrement, on a demandé à Wainwright si l’animal était enregistré auprès de la compagnie aérienne, ce qu’elle n’était pas.

“Ils ont dit, ‘Oh, c’est OK.’ Ils nous ont remis nos cartes d’embarquement et nous ont dit : “Passez un bon vol””, a déclaré Wainwright.

‘C’était humiliant. C’était dégradant’

Mais lorsque le groupe a tenté de monter à bord de leur vol de retour à Toronto, Wainwright a déclaré que le chien d’assistance était soudainement devenu un problème majeur.

Elle dit que le personnel d’Air Canada lui a dit qu’elle ne pouvait pas voler avec Lilo parce qu’elle n’avait pas rempli les documents nécessaires pour amener un animal d’assistance dans la cabine d’un avion.

Elle dit qu’on lui a donné la possibilité de mettre le chien dans la cargaison, ce qui, selon Wainwright, n’aurait pas fonctionné puisqu’elle compte sur l’animal pour obtenir de l’aide.

Selon Wainwright, la compagnie aérienne a également déclaré que le chien pouvait entrer dans la cabine si elle “leur prouvait” qu’elle avait un handicap en présentant une carte d’identité de l’Institut national pour les aveugles. Wainwright dit qu’elle n’a pas de carte, puisqu’elle vit aux États-Unis, où il n’y a pas d’équivalent.

“C’était humiliant. C’était dégradant.”

Wainwright dit qu’elle a également été offensée par le personnel de la compagnie aérienne qui, lors de la dispute à l’aéroport, a préféré parler avec sa fille, qui n’est pas aveugle.

À la fin, Wainwright s’est rendu à Windsor, en Ontario. en train, a traversé la frontière en taxi et s’est rendue à l’aéroport de Détroit, où elle a pu faire l’aller-retour à Minneapolis avec Lilo confortablement à ses pieds.

“Je ne volerai plus jamais avec Air Canada”, a-t-elle déclaré.

Les chiens doivent être enregistrés, dit Air Canada

Selon Air Canada, les chiens d’assistance doivent être enregistrés auprès de la compagnie aérienne au moins 48 heures avant un voyage. On ne sait pas pourquoi Wainwright n’en a pas été informée avant son vol ou pourquoi elle a pu amener son chien lors de la première étape du voyage sans aucun problème.

Répondant aux questions de CBC Toronto, un porte-parole d’Air Canada a qualifié la situation de “regrettable” et a déclaré que la compagnie aérienne avait parlé et présenté ses excuses à Wainwright.

Air Canada indique que les chiens d’assistance doivent être enregistrés auprès de la compagnie aérienne 48 heures avant d’embarquer sur l’un de ses vols. Cependant, la société déclare dans le cas de Wainwright, “nous n’avons pas respecté nos normes habituelles de service à la clientèle”. (Graham Hughes/La Presse canadienne)

“Air Canada transporte avec succès des dizaines de milliers de clients handicapés chaque année, mais dans ce cas, nous n’avons pas respecté nos normes habituelles de service à la clientèle”, indique le communiqué.

“Nous transportons des animaux d’assistance, mais il y a un processus en place pour s’assurer qu’ils sont certifiés à l’avance et il n’a pas été suivi dans ce cas au début du voyage de ce client. Nous examinons en interne pourquoi ce client a été autorisé à voyager initialement sans le une documentation appropriée », a ajouté la compagnie aérienne.

Les règles des compagnies aériennes peuvent varier

Larissa Proctor est gestionnaire de la défense des chiens-guides à l’Institut canadien pour les aveugles. Ils disent que les chiens-guides sont généralement amenés à bord des vols et ne devraient pas être embarqués dans le fret car ils sont entraînés à se blottir aux pieds d’un passager.

Bien qu’il soit courant que les chiens-guides volent en cabine, Proctor recommande aux voyageurs de se renseigner sur les règles en place avant de voyager, car elles peuvent varier en fonction de la compagnie aérienne.

“Cela peut donc signifier appeler une compagnie aérienne à l’avance pour savoir quel type de formulaires doivent être remplis. En règle générale, ils voudront des informations sur votre chien, comme la race et le poids du chien”, a déclaré Proctor dans une interview.

Ils ajoutent que, d’un autre côté, le personnel des compagnies aériennes devrait traiter les personnes aveugles comme n’importe quel autre passager et en cas de doute sur le handicap de quelqu’un, il ne devrait pas hésiter à poser des questions.

“La plupart du temps, en particulier si vous parlez à une personne aveugle ou malvoyante, nous voulons qu’on nous parle directement en tant que client”, a déclaré Proctor.

“Alors traitez-nous comme vous traiteriez n’importe quel autre client.”