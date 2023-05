Air Canada n’offre pas ses services dans les deux langues officielles

OTTAWA –

Qu’ils voyagent en avion, en train ou en automobile, les voyageurs francophones peinent à accéder aux services dans leur langue, a déclaré mardi le commissaire aux langues officielles du Canada.

Raymond Théberge a déclaré que c’est une lutte continue qui s’est aggravée au cours de la dernière décennie, d’autant plus que les gens recommencent à voyager.

« Après plus de deux ans de pandémie (COVID-19), les Canadiens ont enfin pu revenir à un certain degré de normalité et reprendre les activités qui avaient été suspendues en raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie », a déclaré Theberge aux journalistes mardi après-midi. présentant son rapport annuel.

« Cette normalité, cependant, a mis en évidence des problèmes de langue officielle que j’ai soulevés à plusieurs reprises dans le passé, mais qui sont toujours très présents. »

Son rapport 2022-23 montre qu’Air Canada a reçu le plus de plaintes. Mais les autorités aéroportuaires des grandes villes et l’Agence des services frontaliers du Canada sont également coupables de violer la Loi sur les langues officielles en ne fournissant pas des services complets dans la langue officielle de choix des gens, a déclaré Theberge.

Les plaintes portent généralement sur un manque de services et de personnel bilingues, mais son rapport a également souligné un manque d’affichage en anglais et en français, et l’absence de systèmes de réservation multilingues.

Quelque 495 plaintes ont été déposées contre des agences de voyage sous réglementation fédérale entre avril 2022 et la fin mars, dont 276 visant Air Canada, a déclaré Theberge.

Les plaintes contre Air Canada sont à leur plus haut niveau depuis 10 ans, même si l’on exclut le nombre important de plaintes que l’entreprise a reçues en 2021-2022 après que son PDG a prononcé un discours en anglais uniquement au Québec, selon le rapport.

Un porte-parole d’Air Canada a déclaré que la compagnie examinait les conclusions et saisirait toutes les occasions de s’améliorer, car elle prend au sérieux chaque plainte déposée.

« Nous sommes l’une des rares entreprises canadiennes, et la seule compagnie aérienne, à être assujettie à la Loi sur les langues officielles. Nous avons maintenu notre engagement envers la loi au cours des 50 dernières années, dans une industrie régie par des règles complexes, tout en étant au service de nos clients dans plus de 20 langues dans 51 pays en plus du Canada », a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

Le commissaire a dit espérer que la législation visant à moderniser la loi sur les langues officielles amènera les entreprises à mieux se conformer.

Le projet de loi C-13, qui est à l’étude au Sénat, accorderait au commissaire de nouveaux pouvoirs et permettrait aux entreprises d’être condamnées à une amende pouvant atteindre 25 000 $ pour chaque infraction à la loi – mais Theberge a déclaré qu’il ne croit pas nécessairement que cela rendra les entreprises comme Air Canada tremble dans ses bottes.

Le ministre des Transports, Omar Alghabra, a reconnu qu’il fallait un changement de culture global au sein de l’industrie du voyage.

« Nous devons travailler ensemble pour améliorer davantage la culture, en rappelant aux organisations du secteur des transports à quel point il est important qu’elles respectent ces obligations. Les Canadiens s’attendent à être servis dans la langue (officielle) de leur choix et nous devons nous assurer que le secteur des transports respecte cette obligation », a déclaré Alghabra mardi.

Le rapport du commissaire a noté que les autorités aéroportuaires ont parlé de leurs difficultés à recruter du personnel bilingue, tandis que certaines se tournent vers des systèmes multilingues automatisés pour combler les lacunes.

Le commissaire a chargé le gouvernement d’élaborer des outils et des lignes directrices pouvant être partagés avec les administrations aéroportuaires. Il demande également aux fonctionnaires fédéraux de soumettre un plan sur la façon dont les obligations en matière de langues officielles seront respectées.

« Nous continuerons à faire tout ce que nous pouvons pour nous assurer que ces droits (linguistiques) sont protégés », a déclaré Alghabra.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 30 mai 2023.