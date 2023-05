Air Canada lancera un service sans escale toute l’année entre Toronto et Yellowknife

Air Canada lance un service sans escale toute l’année entre Toronto et Yellowknife qui, selon elle, aidera à soutenir à la fois le tourisme et les affaires dans la région.

La route, qui volera trois fois par semaine, devrait entrer en service en décembre.

La compagnie aérienne basée à Montréal affirme que les clients pourront également se connecter de manière transparente depuis Yellowknife aux vols de sa compagnie aérienne partenaire Canadian North.

Mark Galardo, vice-président exécutif de la planification des revenus et du réseau, affirme que les vols seront programmés pour faciliter les correspondances via Toronto vers d’autres destinations de l’Est du Canada, des États-Unis et du soleil.

Caroline Wawzonek, ministre de l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement des Territoires du Nord-Ouest, affirme dans le communiqué que la route marque une augmentation significative des options de transport aérien qui augmentera les opportunités pour la région.

Air Canada vole déjà deux fois par jour entre Yellowknife et Vancouver et offre un service quotidien entre Yellowknife et Edmonton.