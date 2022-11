Air Canada et WestJet lancent des batailles juridiques pour annuler les ordonnances d’indemnisation des passagers

La bataille concernant les demandes d’indemnisation pour les vols annulés et retardés a fait son chemin jusqu’à la Cour d’appel fédérale.

Air Canada et WestJet ont tous deux lancé une bataille juridique pour faire appel de décisions distinctes de l’Office des transports du Canada (OTC) où, dans chaque cas, la compagnie aérienne a été condamnée à indemniser un ou plusieurs passagers pour un vol annulé en raison d’une pénurie de personnel.

Les compagnies aériennes allèguent chacune dans des documents judiciaires qu’elles ne devraient pas avoir à payer, parce que l’OTC – l’organisme de réglementation des transports du Canada et un tribunal quasi judiciaire – a mal interprété la réglementation canadienne en matière d’indemnisation.

Le défenseur des consommateurs et avocat John Lawford a déclaré que si les compagnies aériennes gagnaient leurs appels, cela pourrait créer un précédent pour les demandes d’indemnisation impliquant des problèmes de personnel.

« Fondamentalement, chaque fois que la compagnie aérienne connaît une pénurie de personnel de quelque nature que ce soit, cela pourrait être… un événement hors de son contrôle et, par conséquent, toutes ces réclamations échoueraient », a déclaré Lawford, directeur exécutif du Centre de défense de l’intérêt public (PIAC). “Je pense que ces appels … signalent qu’elles, les compagnies aériennes, sont très réticentes à verser une indemnisation.”

John Lawford, directeur exécutif du Centre pour la défense de l’intérêt public, a déclaré que si WestJet et Air Canada réussissaient à faire appel des récentes décisions de l’Office des transports du Canada, cela pourrait avoir une incidence sur d’autres demandes d’indemnisation. (Christian Patry/Radio-Canada)

WestJet et Air Canada ont chacun déclaré à CBC News qu’ils respectaient le Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) du Canada. WestJet a déclaré avoir lancé son appel pour s’assurer que les règles sont appliquées équitablement.

“Il n’y a pas de problème d’équipage unique et nous pensons que c’est ce que l’OTC essaie de faire, c’est de rendre tous les problèmes d’équipage identiques”, a déclaré Andy Gibbons, vice-président des relations gouvernementales de WestJet.

WestJet condamné à payer 1 000 $

Dans le cadre de l’APPR les compagnies aériennes ne doivent payer une indemnisation – jusqu’à 1 000 $ – que si un retard ou une annulation de vol est sous le contrôle d’une compagnie aérienne et n’est pas nécessaire pour des raisons de sécurité.

L’OTC a déclaré avoir reçu plus de 16 000 plaintes de passagers aériens concernant des perturbations de vol depuis mai.

Les décisions de l’OTC sur les affaires WestJet et Air Canada, qui ont été publiées l’été dernier, étaient censées aider à clarifier les règles d’indemnisation pour les perturbations de vol causées par le manque d’équipage.

L’agence précise que les problèmes de personnel sont considérés comme étant sous le contrôle de la compagnie aérienne et ne peuvent être classés comme un problème de sécurité, à moins qu’une compagnie aérienne puisse prouver le contraire.

L’affaire WestJet impliquait le passager Owen Lareau, dont le vol en juillet 2021 de Regina à destination d’Ottawa a été annulé, entraînant un retard de 21 heures.

Selon le CTA WestJet a fait valoir qu’un pilote s’était porté malade environ une heure avant le décollage et qu’un remplaçant n’avait pas pu être trouvé à temps, de sorte que l’annulation du vol était un problème de sécurité qui ne justifiait pas d’indemnisation.

Mais le CTA a déterminé que WestJet “n’avait pas suffisamment établi” que l’annulation du vol était inévitable, il a donc ordonné à la compagnie aérienne d’indemniser Lareau de 1 000 $.

Andy Gibbons, vice-président des relations gouvernementales de WestJet, affirme que l’Office des transports du Canada ne devrait pas punir les compagnies aériennes qui annulent des vols pour des raisons de sécurité. (Radio-Canada)

WestJet a demandé la permission d’en appeler de la décision en août et a obtenu l’approbation de la Cour d’appel fédérale le mois dernier.

“Fondamentalement, nous croyons que c’était une décision de sécurité d’annuler ce vol et nous nous en tenons à cela”, a déclaré Gibbons de WestJet. “L’objectif initial de l’APPR était de protéger les consommateurs des décisions commerciales des compagnies aériennes, et non de punir les compagnies aériennes pour des décisions de sécurité.”

Gibbons a également suggéré que les tarifs aériens pourraient augmenter si la CTA continue de généraliser les pénuries d’équipage comme étant sous le contrôle d’une compagnie aérienne.

“Nous avons l’obligation de maintenir nos coûts bas et cela doit être équilibré avec l’équité des régimes de rémunération en place.”

L’OTC et les passagers impliqués dans les deux affaires ont refusé de commenter pendant que les affaires sont devant les tribunaux.

Air Canada condamnée à payer 2 000 $

Dans l’affaire Air Canada, la passagère Lisa Crawford et son fils ont été retardés de près de 16 heures après que la compagnie aérienne a annulé leur vol d’août 2021 de leur domicile à Fort St. John, en Colombie-Britannique, à Halifax.

Selon le CTA Air Canada a fait valoir qu’un pilote n’était pas en mesure de suivre à temps un cours de formation obligatoire et que la compagnie aérienne ne pouvait pas trouver de remplaçant, de sorte que l’annulation du vol était hors de son contrôle.

Mais l’OTC a déterminé qu’Air Canada n’avait pas fourni de preuve “établissant que la pénurie d’équipage était inévitable malgré une bonne planification”, de sorte que Crawford et son fils doivent être indemnisés de 1 000 $ chacun.

Air Canada a demandé l’autorisation des tribunaux le mois dernier pour faire appel de la décision et attend l’approbation.

REGARDER | Air Canada et WestJet contestent les décisions d’indemnisation des clients : Air Canada et WestJet contestent les décisions d’indemnisation des clients WestJet et Air Canada lancent des batailles juridiques pour faire appel de récentes décisions leur ordonnant d’indemniser les passagers. Les experts disent que si les compagnies aériennes réussissent, cela pourrait avoir un impact sur d’autres revendications.

Dans sa requête en appel, la compagnie aérienne fait valoir que l’OTC ne peut pas présumer que les pénuries d’équipage sont sous le contrôle des compagnies aériennes et leur imposer ensuite la responsabilité de le réfuter.

“Il a interprété l’APPR d’une manière non prévue par la loi, imposant un fardeau de preuve inatteignable aux transporteurs”, a déclaré le porte-parole d’Air Canada, Peter Fitzpatrick, dans un courriel.

WestJet présente un argument juridique similaire dans sa requête en appel.

Lawford du PIAC suggère que la demande de preuve du CTA était juste.

“C’est une proposition raisonnable pour un régulateur de dire que nous nous attendons à ce que vous ayez des plans pour les pénuries de personnel”, a-t-il déclaré. “L’agence leur demandait juste de fournir des preuves qu’ils avaient fait un effort.”

Un autre appel

Le Règlement sur la protection des passagers aériens du Canada fait également l’objet d’une autre bataille judiciaire.

En 2019, Air Canada et Porter Airlines, ainsi que plus d’une douzaine de candidats, dont l’Association du transport aérien international, a déposé une requête devant la Cour d’appel fédérale pour annuler bon nombre des règlements.

Les demandeurs font valoir que l’APPR est “invalide” pour les vols internationaux parce qu’il diffère de la Convention de Montréal un traité adopté par de nombreux pays, dont le Canada, qui établit la responsabilité des compagnies aériennes en cas de perturbation des vols.

En vertu de la Convention de Montréal, les passagers aériens ne peuvent obtenir une indemnisation pour les perturbations de vol que s’ils prouver qu’ils ont subi une perte financière .

Une décision dans cette affaire est attendue prochainement.

Lawford a déclaré que si tous les appels aboutissaient, cela pourrait signifier que peu de perturbations de vol justifieraient une indemnisation.

“Ce serait certainement un combat pour le consommateur moyen de faire accepter sa réclamation.”