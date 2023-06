Air Canada devrait faire face à plus de conséquences en cas de perturbations: défenseur

Un défenseur des consommateurs des compagnies aériennes affirme qu’Air Canada devrait faire face à des conséquences plus sévères pour les passagers bloqués après deux perturbations en une semaine.

Gábor Lukács, président d’Air Passenger Rights, a déclaré que les compagnies aériennes canadiennes telles qu’Air Canada ne font actuellement pas face à suffisamment de conséquences de la part du gouvernement chaque fois qu’elles retardent ou annulent un vol.

« C’est comme si les compagnies aériennes avaient juste un laissez-passer gratuit », a déclaré Lukasc à CTVNews.ca dans une interview vendredi.

Les opérations d’Air Canada ont été secouées non pas une mais deux fois en l’espace de sept jours, affectant plus de 670 vols combinés. Le 25 mai, 241 vols d’Air Canada ont été retardés et 19 ont été annulés. Jeudi dernier, 362 vols ont été retardés et 48 annulés, selon le service de suivi FlightAware.com.

Air Canada a déclaré que le système récemment mis en place utilisé pour communiquer avec les aéronefs et surveiller les performances de ses opérations rencontrait des problèmes techniques.

Dans une déclaration à CTVNews.ca hier, la compagnie aérienne a confirmé que les deux incidents se sont produits dans le même système mais n’étaient pas liés.

À l’heure actuelle, un voyageur a droit à entre 125 $ et 1 000 $ d’indemnisation pour des retards allant jusqu’à trois heures ou plus, à moins que la perturbation ne résulte d’événements indépendants de la volonté de la compagnie aérienne.

Cependant, Lukács a déclaré qu’il croyait qu’Air Canada surveillait ce qui s’était réellement passé afin de ne pas avoir à payer d’indemnisation aux passagers.

« Je suis convaincu que cela est sous le contrôle de la compagnie aérienne », a déclaré Lukasc.

Le gouvernement fédéral prévoit renforcer le Règlement sur la protection des passagers aériens. Les modifications proposées à la politique augmenteraient à 250 000 $ la peine maximale pour les infractions des compagnies aériennes et obligeraient les compagnies aériennes à payer les coûts réglementaires des plaintes.

Air Canada a déclaré que personne n’était disponible pour une entrevue vendredi.

Vendredi après-midi, la compagnie aérienne basée à Montréal a déclaré à CTVNews.ca par le biais d’un e-mail que le système de communication était stabilisé et « il fonctionne normalement ».

Cependant, « en raison des effets des problèmes informatiques de jeudi sur notre horaire, certains vols pourraient être retardés ce matin alors que nous repositionnons les avions et l’équipage », a déclaré Air Canada.

Il y avait 164 vols d’Air Canada, soit 30% de la charge prévue de la compagnie aérienne, avaient été retardés vendredi à 18h00 HAE, ainsi que 36 annulations, comme on le voit sur FlightAware.

De plus, Air Canada Rouge a eu 62 vols retardés et 25 annulés.

« C’est absurde, surtout pour une énorme compagnie aérienne comme Air Canada », a déclaré Lukács.

Un porte-parole du ministre des Transports, Omar Alghabra, a déclaré que le ministère était en contact avec Air Canada depuis le début de la situation, mais n’a pas confirmé si la compagnie aérienne pourrait faire face à des conséquences, y compris des amendes.

« Nous nous attendons à ce que tous les transporteurs aériens, y compris Air Canada, respectent leurs obligations d’assurer la sécurité des passagers et de protéger leurs droits, et veillent à ce que tous les retards et annulations soient atténués dès que possible », a déclaré le bureau d’Alghabra dans un communiqué envoyé à CTVNews.ca. vendredi.