Air Canada désolée d’avoir expulsé des passagers qui refusaient des sièges souillés de vomi

Air Canada a déclaré avoir présenté ses excuses auprès de deux passagers qui ont été escortés hors d’un avion par la sécurité après avoir protesté contre le fait que leurs sièges étaient tachés de vomi.

La compagnie aérienne a déclaré mardi que les passagers « n’avaient clairement pas reçu le niveau de soins auquel ils avaient droit ».

L’incident survenu lors de l’embarquement pour un vol du 26 août de Las Vegas à Montréal a été décrit en détail par une autre passagère, Susan Benson du Nouveau-Brunswick, qui a déclaré qu’elle se trouvait dans la rangée derrière deux femmes et un homme.

« Il y avait une odeur nauséabonde mais nous ne savions pas au début quel était le problème », a écrit Benson sur Facebook trois jours plus tard.

« Air Canada a tenté un nettoyage rapide avant l’embarquement, mais n’a clairement pas été en mesure de procéder à un nettoyage en profondeur. »

Benson a déclaré que les travailleurs avaient vaporisé du parfum sur la zone pour masquer l’odeur. Les passagers assignés à ces sièges ont dit à un agent de bord que le siège et la ceinture de sécurité étaient mouillés et qu’ils pouvaient encore voir du vomi. L’agent de bord et un superviseur leur ont dit que le vol était complet et qu’ils n’auraient qu’à rester assis là.

Les femmes essayaient d’utiliser des couvertures et des lingettes pour s’installer lorsqu’un des pilotes est arrivé, a écrit Benson.

Elle a expliqué que le pilote avait dit aux femmes, qui se rendaient à Vienne, qu’elles pouvaient partir et réserver de nouveaux vols à leurs propres frais « ou qu’elles seraient escortées hors de l’avion par la sécurité et placées sur une liste d’interdiction de vol ! »

Benson a déclaré que le pilote avait accusé les femmes d’être impolies envers l’agent de bord, ce qu’elle a contesté : « elles étaient bouleversées et fermes, mais pas impolis ! »

La sécurité a ensuite escorté les femmes hors de l’avion.

Lorsqu’on lui a demandé si elle contesterait le récit de Benson, Air Canada n’a pas répondu.

Dans son communiqué, Air Canada a déclaré mardi qu’elle étudiait toujours l’affaire et qu’elle avait contacté les passagers « car nos procédures opérationnelles n’ont pas été correctement suivies dans ce cas ».

« Cela implique de présenter des excuses à ces clients, car ils n’ont clairement pas reçu le niveau de soins auquel ils avaient droit, et de répondre à leurs préoccupations. »