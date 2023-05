Air Canada condamnée à verser 1 500 $ à BC Pair pour retard de voyage

Air Canada a été condamnée à payer plus de 1 500 $ en dommages et frais à deux passagers de la Colombie-Britannique dont les plans de voyage ont été retardés de plus de sept heures en raison de contraintes de personnel au milieu de la pandémie de COVID-19.

Le Tribunal de résolution civile de la Colombie-Britannique a conclu qu’Inayat Singh et Suk Young Yoon devaient l’indemnisation en vertu du Règlement fédéral sur la protection des passagers aériens après l’annulation de leur vol et leur réservation sur un vol ultérieur.

Le couple devait quitter l’aéroport international de Victoria à 0 h 30 le 22 août 2021 et arriver à Toronto à 7 h 56.

Cependant, le vol a été annulé quelques heures avant son départ prévu en raison de ce que la compagnie aérienne a qualifié de « contraintes d’équipage résultant de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur nos opérations », selon la décision du tribunal rendue jeudi.

Air Canada a réservé la paire sur un autre vol arrivant à Toronto à 15 h 30 le même jour.

La compagnie a fait valoir qu’elle ne devait aucune compensation à Singh et Yoon, affirmant que de telles perturbations de vol ne peuvent pas être analysées individuellement, mais doivent être évaluées « dans le contexte de l’écosystème de l’aviation » pendant la pandémie, qui échappait au contrôle de la compagnie aérienne.

La vice-présidente du Tribunal, Shelley Lopez, a jugé la réponse d’Air Canada « insuffisante » et « vague ».

« Il n’y a pas d’exception expresse en vertu de l’APPR [Air Passenger Protection Regulations] pour les retards dus à des perturbations dans « l’écosystème de l’aviation » global, et il n’y a pas non plus d’exceptions expresses dues aux impacts de la pandémie de COVID-19″, a déclaré Lopez.

« Je trouve que le retard était sous le contrôle d’Air Canada et n’était pas pour des raisons de sécurité. »

Le tribunal a ordonné à la compagnie aérienne de payer aux passagers 1 561,78 $ dans les 21 jours suivant la décision. L’indemnisation totale comprend 1 400 $ en dommages-intérêts, 125 $ en frais de justice et 36,78 $ en intérêts avant jugement.