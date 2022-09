Les experts appellent à une refonte des règles d’indemnisation des voyageurs en cas de perturbations de vol

L’Office des transports du Canada affirme avoir reçu plus de 7 000 plaintes de passagers aériens concernant des perturbations de vol depuis mai. On s’attend à ce que les nouvelles règles de remboursement à venir le mois prochain aideront certains passagers, mais on craint toujours de plus en plus que les compagnies aériennes aient trop de marge de manœuvre pour éviter de payer.