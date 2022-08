Air Canada annonce une perte au deuxième trimestre et affiche un chiffre d’affaires multiplié par près de 5

Air Canada a déclaré une perte de 386 millions de dollars au deuxième trimestre, contre une perte de 1,17 milliard de dollars un an plus tôt, et affirme avoir vu ses revenus presque quintupler.

La compagnie aérienne affirme que sa perte pour les trois mois clos le 30 juin s’est élevée à 1,60 $ par action diluée, contre une perte de 3,31 $ par action diluée au deuxième trimestre 2021.

Les revenus ont totalisé 3,98 milliards de dollars, contre 837 millions de dollars à la même période l’an dernier.

Air Canada indique que son coût par siège-mille disponible au deuxième trimestre a diminué à 20,8 cents contre 49,3 cents un an plus tôt, tandis que son coût ajusté par siège-mille disponible était de 13,1 cents, contre 41,5 cents au deuxième trimestre de 2022.

Le PDG d’Air Canada, Michael Rousseau, a déclaré que si l’industrie mondiale du transport aérien est confrontée à “des conditions sans précédent alors qu’elle émerge des restrictions liées à la pandémie”, la situation est “particulièrement difficile au Canada”.

Il dit également que malgré “une planification et une projection méticuleuses”, il reste une pression importante pour redémarrer, mais se dit “encouragé par les récentes améliorations”.

