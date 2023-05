Air Canada annonce un doublement de ses revenus, alors que la demande de passagers revient

Air Canada a déclaré que les revenus du premier trimestre avaient presque doublé par rapport à l’année précédente, les voyageurs remontant massivement dans les avions, même si la hausse des coûts a réduit le bénéfice net.

Porté par un chiffre d’affaires record de 4,9 milliards de dollars, le trimestre a marqué le deuxième trimestre consécutif où le transporteur a réalisé un bénéfice après 11 trimestres consécutifs de pertes totalisant 10,1 milliards de dollars.

Le bénéfice net s’est élevé à 4 millions de dollars, contre 974 millions de dollars de pertes il y a un an.

Le directeur général Michael Rousseau a déclaré que les résultats pour les trois mois clos le 31 mars ont dépassé toutes les attentes et qu’il pense que la demande persistera malgré de fortes réservations anticipées pour le reste de l’année.

« L’hiver et le début du printemps peuvent être très difficiles en Amérique du Nord, en particulier au Canada. Outre les perturbations météorologiques qui peuvent affecter tous les aspects du système de transport aérien, cela s’accompagne généralement de flux de trafic élevés, en particulier avec un pic de vacances de printemps. « , a déclaré Rousseau aux analystes lors d’une conférence téléphonique vendredi.

« La collaboration solide et améliorée entre nos employés et nos partenaires de l’écosystème a été la clé de notre prestation de services au cours de cette période, et définit nos attentes pour une performance solide et continue tout au long de l’été. »

Retour à la stabilité

Malgré des perspectives économiques incertaines, les bénéfices soutenus d’Air Canada au cours du dernier semestre laissent présager un retour à la stabilité pour une industrie dévastée par la COVID-19, qui a entraîné des confinements, des fermetures de frontières et des restrictions de voyage.

Vacances Air Canada, l’activité de forfaits escapades de la compagnie aérienne, a donné des « résultats remarquables », a déclaré le PDG. Et son activité de fret a ajouté cinq cargos supplémentaires à celui qu’elle exploitait il y a un an.

Le directeur financier Amos Kazzaz, qui devrait démissionner le 30 juin, a noté que « le monde des coûts est différent » d’avant 2020, avec tout, de la nourriture d’avion aux manutentionnaires au sol, à un prix plus élevé.

Pendant ce temps, grâce à des taux plus élevés, les intérêts débiteurs sur la dette nette de 6,5 milliards de dollars d’Air Canada ont augmenté de 17 % pour atteindre 245 millions de dollars d’une année sur l’autre, même si le transporteur a réduit cette dette d’un demi-milliard de dollars.

Cependant, des prix du carburéacteur plus faibles que prévu ont incité Air Canada la semaine dernière à relever ses prévisions financières pour l’année. La société montréalaise a relevé ses prévisions de bénéfices ajustés entre 3,5 et 4 milliards de dollars, passant de 2,5 à 3 milliards de dollars.

Sur une base diluée par action, Air Canada a déclaré une perte de 3 cents en raison d’un ajustement lié à la conversion supposée des billets convertibles, comparativement à une perte de 2,72 $ par action diluée au même trimestre l’an dernier.

La compagnie aérienne a déclaré des revenus de 4,9 milliards de dollars au cours de son dernier trimestre, contre 2,6 milliards de dollars au cours des trois premiers mois de 2022.

Sur une base ajustée, Air Canada a déclaré avoir perdu 53 cents par action diluée au dernier trimestre, contre une perte ajustée de 2,09 $ par action diluée un an plus tôt.

L’estimation moyenne des analystes était d’une perte ajustée de 74 cents par action et de 4,35 milliards de dollars de revenus, selon les estimations compilées par la société de données sur les marchés financiers Refinitiv.