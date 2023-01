Air Canada a perdu des bagages qui auraient été obtenus par une œuvre de bienfaisance

Une cliente d’Air Canada qui a suivi les bagages perdus de son mari jusqu’à un entrepôt public à Etobicoke, en Ontario. a retrouvé le sac quatre mois et demi après sa disparition.

Nakita Rees, de Cambridge en Ontario, dit que bien qu’elle soit soulagée d’avoir récupéré ses bagages, sa recherche de réponses n’est pas terminée. En particulier, elle s’inquiète de la façon dont le sac se serait retrouvé entre les mains d’un organisme de bienfaisance.

Rees dit que la semaine dernière, la police a obtenu un mandat pour ouvrir l’unité de stockage où son dispositif de suivi AirTag a montré que la valise de son mari était assise depuis octobre.

C’est l’aboutissement d’une épreuve de plusieurs mois pour le couple.

En septembre, au retour de leur lune de miel en Italie et en Grèce, une de leurs trois valises n’est pas arrivée de Montréal à Toronto.

Le couple avait placé un dispositif de repérage AirTag dans le sac et pouvait voir qu’il se trouvait à Montréal. Un mois après avoir atterri, ils l’ont vu voyager sur l’autoroute jusqu’à un entrepôt public à Etobicoke, où ils disent l’avoir vu assis pendant les trois derniers mois.

“J’ai envoyé à Air Canada de nombreux courriels avec des captures d’écran, leur demandant pourquoi c’est là, ce qui se passe, nous avons [even] est retourné à Pearson pour parler à un responsable », a déclaré Rees.

Finalement, le couple s’est rendu lui-même à l’entrepôt et s’est promené à l’extérieur jusqu’à ce que le tracker AirTag indique qu’il était juste au-dessus du sac. Ils ont également signalé l’incident à la police.

Nakita Rees a déclaré avoir suivi leur AirTag jusqu’à une installation de stockage à Etobicoke. (Sumitted/Nakita Rees)

Puis, au cours du week-end, Rees dit que la police de Toronto lui a dit qu’un organisme de bienfaisance sous contrat avec Air Canada avait légalement obtenu le sac après qu’il n’ait pas été réclamé.

Dans un communiqué, la police de Toronto a déclaré que des rapports de vol faits par quatre personnes concernant des bagages perdus localisés avec des AirTags les avaient conduits à l’entrepôt d’Etobicoke.

« Au terme d’une enquête, il a été déterminé qu’une organisation caritative engagée par le transporteur aérien avait légalement obtenu les bagages de la compagnie aérienne après que les bagages n’aient pas été réclamés. Les bagages ont été transportés dans une installation de stockage à Etobicoke », a déclaré la police dans un communiqué à CTV News.

Rees a déclaré que la police lui avait dit avoir trouvé environ 500 sacs dans l’unité de stockage et que plusieurs d’entre eux avaient des AirTags bips à l’intérieur.

RESTITUTION DES BAGAGES

Dans une torsion, Rees dit que son mari a reçu un appel du service mondial des bagages d’Air Canada lundi. Elle dit que le représentant s’est excusé et a déclaré que leur sac avait été retrouvé dans un entrepôt à Toronto et qu’il leur serait expédié plus tard dans la journée.

Il a été livré sur le lieu de travail de Rees vers 16h30.

Alors que le couple est soulagé d’être réuni avec son sac, Rees dit qu’elle est toujours frustrée et qu’elle cherche des comptes à rendre à la compagnie aérienne.

Bien que le couple ait reçu une compensation pour le sac perdu, elle dit que ce n’est pas la question et que le montant était inférieur à la valeur totale du bagage et de son contenu.

“Je pense qu’ils méritent de payer autant de personnes qu’ils ont mal agi, pour être tout à fait honnête avec vous. Je pense que c’est juste. Je ne suis pas là pour prendre tout leur argent – ​​ça n’a jamais été le but de ça – le fait est que j’ai vu mon sac quitter une installation sans même qu’Air Canada le sache, selon eux. Il a été placé dans un entrepôt public, que j’ai ensuite dû obtenir un mandat pour l’ouvrir. Si je ne le faisais pas, il n’y aurait aucune responsabilité envers qui que ce soit », a-t-elle déclaré.

AIR CANADA RÉPOND

Dans une déclaration envoyée par courriel, Air Canada s’est excusée pour le retard et a déclaré qu’elle “avait précédemment fourni l’indemnisation maximale légalement spécifiée d’environ 2 300 $ en octobre”.

La compagnie aérienne a déclaré que Rees avait voyagé à la fin de l’été alors que les transporteurs aériens se remettaient encore des perturbations liées au COVID-19.

“Dans ce cas particulier, la situation a été aggravée par la déconnexion de l’étiquette de bagage à un moment donné du voyage. Malgré tous nos efforts, il ne nous a pas été possible d’identifier le propriétaire du sac, il a été désigné comme non réclamé et nous avons déménagé pour indemniser le client”, a déclaré en partie la compagnie aérienne.

“Conformément à la politique de l’IATA et aux autres pratiques des transporteurs, les clients dont les bagages sont introuvables sont éligibles à une indemnisation après 21 jours et les bagages dont la propriété ne peut être déterminée peuvent être éliminés après 90 jours – ce que nous faisons par l’intermédiaire d’une société tierce, qui fait des dons à des œuvres caritatives.

Pendant ce temps, le ministre canadien des Transports a déclaré à CTV News que l’incident montre que les compagnies aériennes doivent faire plus pour protéger les effets personnels des passagers.

“Il est frustrant que les compagnies aériennes n’aient toujours pas modernisé leur système de traitement des bagages et il est vraiment important que du point de vue du gouvernement, nous devons garantir la protection des droits des clients”, a déclaré le ministre des Transports Omar Alghabra.

LES EXPERTS JURIDIQUES INTERVIENNENT

Marcus Bornfreund, un avocat de la défense pénale basé à Toronto, a déclaré que cette affaire était la première du genre qu’il voyait.

« Qu’est-ce qui donne à Air Canada le droit de faire don de ces bagages ? Et je dirais qu’ils ne l’ont pas. Ils ne l’ont pas contractuellement et certainement pas en vertu du droit pénal. En fait, il pourrait s’agir d’une infraction pénale dans le sens où le vol ou la possession illégale de la propriété d’autrui relève du droit pénal », a déclaré Bornfreund.

Il a dit qu’il lui semblait « qu’il n’y a aucune excuse légitime » quant à la raison pour laquelle le sac s’est retrouvé à l’installation d’Etobicoke.

« La compagnie aérienne a une responsabilité une fois qu’elle est au courant de son emplacement. Je dirais qu’il faut s’assurer qu’il se retrouve entre les mains légitimes du propriétaire et qu’il ne collecte pas de poussière dans une installation de stockage sans explication », a-t-il déclaré.

Gabor Lukacs, président d’Air Passenger Rights, a déclaré qu’il espérait voir une enquête sérieuse.

« Donner la propriété de quelqu’un d’autre a un nom. C’est du vol », a déclaré Lukacs. « Nous ne parlons pas de bagages non réclamés. Nous parlons de bagages signalés comme manquants et, si j’ai bien compris, il y a des centaines de bagages dans la même installation.

Lukacs a déclaré que même si un passager abandonnait son sac, celui-ci lui appartenait toujours, surtout s’il était porté disparu.

“La compagnie aérienne a une responsabilité très importante de vous réunir avec votre sac”, a-t-il déclaré. “Ils ont conclu un contrat pour transporter les bagages et ce contrat comprend l’obligation de vous rendre les bagages à moins qu’ils ne puissent montrer d’une manière ou d’une autre que vous avez abandonné vos bagages de manière proactive.”

Il a dit que le plus important est qu’il incombe à la compagnie aérienne de suivre et de rendre le sac au passager, et non l’inverse.