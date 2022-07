Air Canada a envoyé les chats d’un passager de Toronto à San Francisco, puis lui a dit de les récupérer

Les chats d’un passager d’Air Canada ont été envoyés de Toronto à San Francisco sans lui.

Abbas Zoeb a été séparé de ses chats, Mimi et Bubba, pendant plus de 15 heures.

Il a dit qu’Air Canada lui avait suggéré de s’envoler pour San Francisco pour les récupérer lui-même.

Abbas Zoeb s’était enregistré pour son vol avec Air Canada de Toronto à San Francisco le 6 juillet, mais ses plans de voyage ont été annulés après s’être vu refuser l’embarquement en raison de problèmes de visa.

Il avait cependant un plus gros problème : ses deux chats, Mimi et Bubba, ont quand même été envoyés à San Francisco.

Zoeb a déclaré à Insider qu’Air Canada avait déclaré qu'”en aucun cas” ses chats ne voleraient sans lui, mais que ses bagages pourraient le faire.

Pourtant, après des heures d’attente, on lui a alors dit que les chats avaient bien été envoyés aux États-Unis sans lui.

Pour aggraver les choses, Zoeb a déclaré qu’Air Canada lui avait alors suggéré d’essayer de se rendre à San Francisco lui-même ou de demander à quelqu’un de la ville de récupérer les chats pour lui. “J’ai dit que c’était absurde et que je n’ai personne pour les récupérer”, a-t-il déclaré.

Vers minuit et plus de 15 heures après avoir été séparé de ses animaux de compagnie, Zoeb a finalement retrouvé les deux chats à l’aéroport de Toronto.

“Mes animaux de compagnie étaient traités comme des bagages jetables et j’étais anxieux tout ce temps car personne ne pouvait me dire où ils étaient”, a déclaré Zoeb. “Une fois que j’ai récupéré mes animaux de compagnie, ils étaient visiblement fatigués et se sentaient malades. Tous les deux éternuaient.”

Air Canada n’autorise plus les animaux de compagnie à être enregistrés dans les compartiments à bagages où Zoeb a déclaré que ses chats avaient été placés, selon une mise à jour publiée sur le site de la compagnie aérienne. La compagnie aérienne a cité “des retards d’aéroport plus longs que d’habitude” pour les nouvelles règles qui sont en vigueur jusqu’au 12 septembre.

Les passagers qui souhaitent voyager avec leurs animaux de compagnie doivent désormais les emporter à bord comme bagage à main ou les expédier via Air Canada Cargo, le mettre à jour dit. La compagnie aérienne a confirmé la politique dans un e-mail à Insider.

“Je suis content qu’ils n’emmènent pas d’animaux de compagnie dans la cargaison parce que je ne veux pas qu’un parent d’animal de compagnie subisse ce que j’ai fait”, a ajouté Zoeb.

Ce n’est pas la première fois que des animaux de compagnie sont entraînés dans le chaos des bagages à l’aéroport Pearson de Toronto.

Plus tôt ce mois-ci, un chien a été laissé “traumatisé” après avoir été laissé parmi les bagages perdus dans l’aéroport le plus achalandé du Canada pendant environ 21 heures, Initié signalé. La propriétaire du chien perdu, Jena Butts, a raconté Nouvelles de CTV que le personnel de l’aéroport lui a conseillé de rentrer chez elle après que son chien, Winston, ne soit pas arrivé avec ses autres sacs.

Air Canada a fait face à une vague de bagage perdu plaintes au cours du mois dernier, un passager accusant même la compagnie aérienne d’avoir perdu un sac contenant les cendres de ses parents décédés.

Un agent de piste d’Air Canada travaillant à l’aéroport de Toronto dit à l’initié que le chaos des voyages de cet été était “de loin le pire” qu’il ait vu au cours de ses six années de travail pour la compagnie aérienne.

Air Canada a déclaré à Insider: “L’industrie mondiale du transport aérien est actuellement mise au défi en raison de problèmes de capacité aéroportuaire, de systèmes de bagages gérés par les aéroports et de fournisseurs tiers de services tels que le contrôle des passagers, les douanes et la navigation aérienne. Nous travaillons dur avec ces partenaires et gouvernements pour résoudre ces problèmes car ils affectent la performance des compagnies aériennes. »