Ainsley revient et apporte Zingbot – Big Brother Network

Les invités de Big Brother 26 se sont peut-être débarrassés de Jankie, mais Ainsley est revenue et a amené l’IA d’origine : Zingbot pour rôtir les sept invités restants.

L’épisode de dimanche soir reprend après l’expulsion de T’Kor et pendant le début de la compétition de chef de famille. Pour ce concours, les invités sont tous à différents endroits de la maison et ont 30 minutes pour empiler le plus de bonbons possible. Le but est d’empiler le plus de bonbons possible et ils peuvent fixer leur nombre à tout moment dans les 30 minutes.

Au cours de l’achèvement, nous obtenons quelques salles de journal et apprenons que Rubina et Kimo sont prêts à venger l’éviction de T’Kor. Ils veulent donc tous les deux gagner et cibler Leah. Angela veut la protéger, elle et Leah (et Chelsie par la porte dérobée). Et Chelsie a besoin qu’elle, Cam ou Makensy gagnent pour éviter de mettre l’un d’eux en danger.

Angela a verrouillé son stack très tôt, espérant que personne d’autre ne pourra la battre. Rubina, Cam et Kimo ont verrouillé leurs temps après Angela. Makensy et Chelsie ont joué jusqu’au bout avec seulement une minute restante avant qu’elle ne s’empare de son temps.

Les 3 meilleurs scores sont Makensy, Rubina et Angela. Et c’est l’ordre. Makensy est la nouvelle cheffe de famille.

Puis Jankie World se termine avec la mort brutale et explicite de Jankie et Ainsley revient avec un message cryptique. Qui sait ce que cela signifie.

Makensy doit donc maintenant décider qui cibler cette semaine. Elle ne touche pas à Chelise ou Cam car elles sont désormais majoritaires. La cible sera donc clairement parmi les deux duos encore en lice : Angela/Leah et Rubina/Kimo.

Alerte Ainsley ! Elle leur fait savoir que Zinbgot est là et prêt à rôtir les invités.

Et il commence par les traiter d’imbéciles. Le premier zing concerne Rubina et Tucker. Kimo endort les spectateurs. Leah est une chasseuse de mannequins. Makensy est la bête de Big Brother. C’est à peu près tout ce dont je me souviens. Oh, attends, celle de Chelsie. Son dynamisme était le meilleur. « J’admire ta foi, mais malheureusement tu n’as pas de prière avec Cam. » Celle-là était désordonnée !

Revenons maintenant aux choses importantes. Qui est-ce que Makensy poursuit ? Elle décide que sa cible devrait être Angela. Mais elle va faire croire à Angela et Leah que sa cible est Kimo. Mais ce n’est pas ce que Chelsie veut cette semaine. Elle se chargera de nommer Angela et Leah, les candidates. Et Chelsie insiste pour que cela se produise. Makesny ne sait pas si elle veut être celle qui s’en chargera, car elle pense à la gestion du jury.

Alors, Chelsie a-t-elle réussi à attirer l’attention de Makensy ? Allons à la cérémonie de nomination et découvrons-le.

Makensy décide de s’en tenir à son plan initial et de nommer Kimo et Angela, Angela étant sa cible réelle pour la semaine.