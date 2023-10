Bande de Gaza – Alors que les bombes israéliennes tonnaient et secouaient le monde autour d’eux, Sara al-Khalidi et ses quatre enfants se sont accrochés les uns aux autres sur le sol de leur salon du quartier Tal al-Hawa de la ville de Gaza, tremblants de peur.

Les explosions ne se sont pas arrêtées de la nuit, créant ce que Sara a décrit comme une ceinture de feu dans la zone.

« À ce moment-là, je pensais que si la maison était touchée par un bombardement violent, mes enfants mourraient et que personne ne pourrait les identifier », a déclaré cet homme de 40 ans. “J’avais peur de cette idée.”

La famille a survécu la nuit et le lendemain, elle s’est dirigée vers le sud, à Khan Younis, pour séjourner chez un parent où elle pensait être plus en sécurité. Cependant, Sara a été choquée de voir des membres de sa famille élargie écrire les noms de leurs enfants sur leur corps.

Cette idée la faisait pleurer et elle craignait que si elle faisait de même, elle porterait malheur à ses enfants.

Mais après avoir vu l’un des médecins de l’hôpital al-Shifa écrire les noms des enfants sur leurs corps, Sara a changé d’avis.

« Le monde devrait connaître ces enfants qui ont été assassinés par Israël parce qu’il ne s’agit pas de chiffres, mais de noms, d’histoires et de rêves tués par l’occupation israélienne à Gaza », a-t-elle déclaré.

Au cours des trois dernières semaines, les bombardements incessants d’Israël sur la bande de Gaza assiégée, l’une des zones les plus densément peuplées du monde, ont provoqué un carnage vertigineux. Plus de 7 300 Palestiniens ont été tués, dont environ 3 000 enfants. 1 650 autres Palestiniens, dont la moitié sont des enfants, restent coincés sous les décombres de leurs maisons et de leurs bâtiments.

Vendredi soir, Israël a également coupé tous les services de communication à Gaza, suscitant des inquiétudes quant à d’éventuels crimes de guerre commis sous couvert d’un black-out de l’information.

L’offensive a débuté après une attaque surprise du Hamas le 7 octobre, lorsque ses combattants ont tué 1 400 personnes dans le sud d’Israël après avoir pris d’assaut des avant-postes de l’armée et des villes entourant la bande de Gaza.

En plus d’imposer un blocus total sur l’enclave côtière, où le carburant, l’eau potable et l’électricité sont épuisés, les avions de guerre israéliens ont également ciblé des infrastructures critiques. Plus de 200 000 logements ont été partiellement ou totalement détruits.

Selon les Nations Unies, 1,4 million de Palestiniens – plus de la moitié de la population totale de Gaza – ont été déplacés à l’intérieur du pays, à la suite des violents bombardements et des avertissements de l’armée israélienne aux habitants du nord de Gaza de fuir vers le sud. Pourtant, les Palestiniens affirment que nulle part n’est sûr, car les bombardements aveugles ont ciblé toute la bande de Gaza – et pas seulement le nord.

“Peur de perdre tous nos enfants”

Écrire les noms des enfants sur leurs bras ou leurs jambes est une tentative de mettre un terme aux familles au cas où leurs enfants seraient tués, afin qu’elles puissent les enterrer dans des tombes marquées plutôt que dans des fosses communes.

Certains médecins ont souligné que les brûlures qu’ils ont vues sur les corps des Palestiniens tués ne ressemblent à aucune de celles qu’ils ont vues, ce qui indique qu’Israël pourrait utiliser des munitions interdites au niveau international. D’autres corps ont été déchiquetés lors des attaques aériennes israéliennes contre leurs maisons, rendant difficile leur identification par les proches survivants.

Le ministère de la Santé de Gaza, qui a publié un rapport de 212 pages sur les noms des Palestiniens tués, a déclaré qu’il y avait 200 corps qui ont été mutilés au point de devenir méconnaissables et sont donc impossibles à identifier.

Mohammed Abu Odeh, un résident de Gaza, a déclaré qu’il pensait qu’Israël, avec ses armes de précision, cible intentionnellement les enfants.

Lors de l’offensive de mai 2021, il a envoyé deux de ses enfants chez son frère et a emmené deux des enfants de son frère, de sorte qu’au cas où l’une de leurs maisons serait prise pour cible par Israël, il resterait quelqu’un de l’autre famille.

« Ce fut une expérience très douloureuse », a déclaré le jeune homme de 27 ans du camp de Shati (Plage). « Nous avions peur de perdre tous nos enfants. »

Les enfants de l’enclave palestinienne assiégée de Gaza ont leur nom écrit sur leurs bras pour faciliter l’identification de leurs corps s’ils meurent dans une attaque israélienne. pic.twitter.com/xZyM02lthi – Natalia Gabriella Dominique (@Natalia96058112) 23 octobre 2023

Cette fois-ci, Abu Odeh a gardé ses enfants ensemble mais a écrit leurs noms sur leurs bras et leurs jambes.

« Quand mes enfants me demandent pourquoi je fais cela, je leur dis que c’est pour leur sécurité et leur protection », a-t-il déclaré. « Quelqu’un dans le monde peut-il supporter l’idée de ce que vivent nos enfants ?

En tant que parent, se préparer physiquement et psychologiquement au pire est épuisant, a-t-il déclaré. Abu Odeh n’a pas toutes les réponses aux questions que lui posent ses enfants, qu’il s’agisse de leurs amis tués ou de la façon dont le corps d’un enfant peut résister à la force d’un missile.

“Je ne sais pas quoi leur dire”, a-t-il déclaré. « Je leur mens pour qu’ils soient forts. Comment puis-je les rassurer quand j’ai peur de cette guerre dévastatrice qui nous prive de tout ce qui nous est cher et précieux ? Comment puis-je leur dire que leur corps est très fort et peut défier les missiles ?

Il dit que les enfants méritent une vie où ils ne seront pas enterrés sous les décombres, avec le bruit des bombardements au-dessus d’eux. Il affirme également que les parents ne devraient pas avoir à vivre la douloureuse réalité d’essayer d’identifier les corps de leurs enfants, qui ont été défigurés de la manière la plus horrible par les missiles israéliens.

« Écrire le nom de mes enfants sur leur corps est la solution pour que le monde les connaisse », a-t-il déclaré.

“Tout le monde est une cible”

Cette pratique douloureuse est également répandue dans de nombreuses écoles gérées par les Nations Unies, où plus de 629 000 Palestiniens ont trouvé refuge pour échapper aux bombardements.

Selon Salwa Khattab, qui vit désormais avec sa famille dans l’une de ces écoles, il n’y a aucun endroit sûr à Gaza, pas même dans les installations gérées par l’UNRWA, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens.

« Cette guerre vise tout le monde », a-t-elle déclaré. « Nous ne nous sentons ni en sécurité ni assurés ici. Regardez ce qu’Israël a fait à l’école du camp de réfugiés d’al-Maghazi… ils ont bombardé et tué un certain nombre de personnes déplacées. »

Entre mercredi et jeudi, le agence des Nations Unies a déclaré que trois de ses écoles avaient subi des dommages collatéraux dus aux raids israéliens à proximité. Une personne déplacée a été tuée et 15 autres ont été légèrement blessées.

Khattab a rassemblé ses petits-enfants et ses plus jeunes enfants dans la salle de classe où ils séjournent et a écrit leurs noms sur leurs mains et leurs pieds.

« Je veux que le monde les connaisse, qu’il mentionne leurs noms de martyrs tués par Israël sans pitié », a-t-elle déclaré.

Khattab ne supporte pas de voir les images d’enfants morts ou de leurs dépouilles et affirme que les conséquences de tout cela seront beaucoup plus difficiles à supporter.

« Chaque jour, je pleure sur ce que nous vivons à cause de la guerre », a-t-elle déclaré. « J’espère que cela va s’arrêter et se terminer. Trop c’est trop.”

Mayar Abu Daqqa, originaire de la ville d’Abasan al-Kabira, à l’est de Khan Younis, a déclaré qu’elle et ses camarades étudiants avaient tous écrit leur nom sur leur propre corps.

Même les enfants qui ont survécu aux bombardements sont souvent « dans un état de choc et de peur et sont incapables de parler », a déclaré le jeune homme de 13 ans. “C’est pourquoi nous écrivons nos noms pour que vous nous connaissiez.”