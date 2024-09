Ainsi est Víctor Cáceres, l’arbitre du Honduras-Jamaïque dans la Ligue des nations de la Concacaf.

Le Honduras et la Jamaïque se retrouvent en face de ces martes lors de la deuxième fecha de la Ligue des Nations de la Concacaf. Ambos seleccionados son grands favoris para Ocupar les premières places de ce Grupo B pese al empate de los Jamaicanos lors de la journée inaugurale de la compétition. Pour un parti de quelque chose qui est pertinent comme ceci, Víctor Cáceres a été désigné comme l’arbitre principal du choc de l’organisation.

Le Un mexicain de 38 ans est l’un des meilleurs collégiens de son pays y está acostumbrado a diriger en partidos internacionales y en tournois continentaux de la CONCACAF. Pese a haberse visto envuelto en algunas polémicas a raíz de ciertos errores arbitrales, Cáceres cuenta con más luces que sombras, lo que le convierten en un colegiado de garantías dans les parties de ce sentiment.

Agrandir Víctor Alfonso Cáceres a sacca la amarilla à Diego Valdés. José Luis Melgarejo

Né au Chiapas en 1986, Víctor Alfonso Cáceres Hernández se lance dans l’arbitrage amateur à l’âge de 14 ans. Pendant que je me développe vos premiers pas comme arbitre en qualité de Passe-temps, desarrolló sus estudios por la rama de l’architecture. Sans embargo, depuis une décennie comme amateur, Cáceres a pris la décision de l’arbitrage et a fait ses débuts en 2008 comme professionnel dans un parti de la Liga TDP.

Début fulgurant

L’arranque de la carrière professionnelle de Víctor Cáceres a été très frénétique qu’en apenas quatre ans ha llegado a convertirse en Arbitrage FIFA et éligible comme principal pour les partis internationaux, mérite que j’ai conseguido este mismo año. Ostenta el logro de haber arbitrado dos finales en el pasado: en 2016, en Liga Premier et dans le 2019 en la Ligue d’Expansion.

