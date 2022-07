Aîné en fauteuil roulant percuté par une voiture à Vernon

Une personne âgée handicapée renversée par une voiture recherche toute personne ayant pu voir l’incident.

Thomas Young était sur le trottoir dimanche 17 juillet, vers 15 h 40, lorsqu’il raconte qu’une voiture l’a percuté dans le pâté de maisons 3400 de la 43e avenue.

Bien que le conducteur roulait à basse vitesse, cela a suffi à faire basculer le fauteuil roulant de Young et à causer des blessures mineures et des dommages au fauteuil.

Young, 68 ans, a déclaré qu’il criait pour que la voiture s’arrête et vacillait sur le côté avant que le conducteur ne s’arrête et ne recule.

La conductrice, décrite comme une femme dans la cinquantaine avec des cheveux mi-longs portant des lunettes de soleil foncées, est sortie de la voiture et a demandé si elle avait cassé quelque chose.

“En répondant oui et en déplaçant la chaise pour voir s’il y avait d’autres dommages et s’il était possible de conduire, le bruit de la porte de la voiture se fermant et accélérant a eu lieu”, a déclaré Young, qui s’est retourné pour voir le nouveau véhicule gris foncé ou vert s’éloigner.

Il a été transporté à l’hôpital avec des blessures au cou et au dos. La GRC était présente et enquête.

Pendant ce temps, Young espère que quelqu’un a peut-être vu l’incident ou est passé en voiture et a des images de la caméra du tableau de bord.

Il n’a pas bien regardé la voiture mais dit que c’était soit une Hyundai, soit une Mazda, peut-être un modèle Genesis. “Toute assistance ou information ou séquence de caméra de tableau de bord serait appréciée”, a-t-il déclaré.

Toute personne ayant des informations est priée de contacter la GRC de Vernon ou d’envoyer un courriel à [email protected]

