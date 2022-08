Aine Davis, membre présumé des Beatles de l’Etat islamique, accusée d’infractions de terrorisme

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Davis, 38 ans, a été arrêté par la police britannique à l’aéroport de Luton mercredi et emmené à Londres, à proximité. Il a passé plusieurs années dans une prison turque après avoir été arrêté en 2015 et condamné en 2017 pour appartenance à une organisation terroriste. Davis a nié les accusations.

Les enquêteurs américains affirment que le groupe a décapité au moins 27 otages, dont les journalistes américains James Foley et Steven Sotloff. Des images des meurtres horribles ont été enregistrées et partagées en ligne.

Elsheikh est devenu le seul membre du groupe à être condamné par un jury américain, plus tôt cette année. Il a été reconnu coupable de complot en vue d’assassiner Foley et Sotloff et des travailleurs humanitaires Peter Kassig et Kayla Mueller – et encourt une peine d’emprisonnement à perpétuité obligatoire.