“Aimless” Lukaku rate des occasions tardives alors que la Belgique est éliminée après le match nul contre la Croatie

Romelu Lukaku a raté une série d’occasions tardives alors que la Belgique s’est retirée de la Coupe du monde en phase de groupes après un match nul 0-0 avec la Croatie jeudi, ce qui a envoyé les finalistes de 2018 en phase à élimination directe.

La Croatie a vu un penalty annulé de manière controversée par VAR au début d’une première mi-temps largement sans incident.

L’introduction de Lukaku à l’intervalle a changé le jeu, mais il a été coupable de trois ratés terribles alors que l’équipe de Zlatko Dalic a profité de sa chance pour tenir le coup.

La Croatie a progressé en tant que deuxième du groupe F derrière le Maroc, vainqueur, qui a battu le Canada 2-1 pour se qualifier également pour les huitièmes de finale.

La Belgique, deuxième équipe mondiale, a vu sa série d’atteindre au moins les quarts de finale lors de quatre tournois majeurs consécutifs se terminer brutalement.

Les hommes de Roberto Martinez n’ont marqué qu’un seul but dans le tournoi lors d’une heureuse victoire 1-0 contre le Canada.

Martinez a laissé tomber le capitaine Eden Hazard sur le banc dans le cadre de l’un des quatre changements qui ont également vu Leandro Trossard et Dries Mertens débuter pour la première fois au Qatar.

La préparation du match avait été dominée par des rumeurs d’altercation entre joueurs seniors belges, impliquant Eden Hazard, que Martinez a qualifiée de “fake news”.

La Croatie a presque pris les devants dans les 10 premières secondes, car le ballon a été joué vers Ivan Perisic après le coup d’envoi et l’homme de Tottenham a coupé à l’intérieur et a percé un tir juste à côté du deuxième poteau.

La probabilité que la Belgique ait besoin de gagner a été augmentée lorsque le Maroc a marqué un but en début de match à Doha. Yannick Carrasco a eu l’occasion d’ouvrir le score mais son tir a été bloqué.

– Pénalité annulée –

Mertens s’est recroquevillé après une course et une passe de Kevin De Bruyne, avant que la Croatie ne reçoive un penalty quelques secondes plus tard lorsque Carrasco a fait trébucher Andrej Kramaric dans la surface.

Mais la décision a été annulée à la suite d’un long contrôle VAR qui a décidé qu’une infime partie de l’épaule de Dejan Lovren était hors-jeu.

Désespéré d’un but après une première mi-temps au cours de laquelle aucune des deux équipes n’a réussi un tir cadré, Martinez a envoyé Lukaku, le meilleur buteur de Belgique, pour Mertens à la mi-temps.

Ils ont immédiatement porté plus de menace, avec Lukaku, qui a lutté contre les blessures lors de la préparation du tournoi, se dirigeant droit sur le gardien croate Dominik Livakovic.

Thibaut Courtois a ensuite été appelé à l’action pour la première fois, s’étirant pour faire basculer l’effort de curling de Mateo Kovacic à l’ouverture du match.

Cela convenait également aux attaquants croates et Courtois a dû se baisser deux fois pour empêcher les tirs bas de Marcelo Brozovic et Luka Modric.

La Belgique aurait dû prendre l’avantage à l’heure de jeu.

Carrasco a presque regroupé le ballon mais a été refusé par Livakovic, avant que Lukaku ne réussisse à frapper le poteau avec le but béant sur le rebond.

Lukaku était coupable d’un raté encore pire deux minutes plus tard, se dirigeant vers un filet vide à six mètres, bien que les rediffusions suggèrent que le ballon était peut-être hors jeu lorsque De Bruyne l’a traversé.

Martinez a également lancé Thorgan Hazard, Youri Tielemans et Jeremy Doku alors que la Belgique recherchait cet objectif très important.

Lukaku a vu une autre occasion aller et venir à la 87e minute, déviant le ballon loin de la volée de Thomas Meunier.

L’attaquant, prêté à l’Inter Milan par Chelsea, avait encore une autre occasion en or d’être le héros, mais il a choisi de placer le ballon vers le filet ouvert à trois mètres et l’a dirigé dans les bras de Livakovic.

