« Aimez votre enfant ! » : Wayans dénonce la transphobie d’Elon Musk envers sa fille

Marlon Wayans donne des conseils au milliardaire Elon Musk sur l’éducation des enfants transgenres : soyez un parent.

Dans un entretien avec Shannon Sharpe sur son podcast « Club Shay Shay », Wayans a plaisanté en disant que le traitement réservé par le PDG de Tesla à sa fille Vivian Jenna Wilson le faisait douter de son choix de véhicule.

« J’ai une Tesla que je suis sur le point de conduire jusqu’à une falaise parce que je n’aime pas ce qu’il dit à propos de son enfant trans, ça m’a mis en colère. On ne traite pas les bébés comme ça. On ne renie pas ses bébés », a déclaré le comique. « Aimez votre enfant ! »

Bien que Wayans reconnaisse qu’il peut être difficile de comprendre au début, il a souligné l’importance de la compassion.

« Je ne suis pas fier de ce que j’ai traversé, mais je suis fier d’y être parvenu en une semaine », a déclaré Wayans. « Je suis triste de dire que pour certains parents et certains membres de ma famille, cela leur prendra toute une vie. Et ils n’atteindront jamais cet endroit magique où je me trouve actuellement. »

En juillet, Elon Musk a lancé une diatribe anti-trans à l’encontre de Wilson. Il a affirmé qu’elle avait été « tuée par le virus de l’esprit éveillé » et a défendu son choix de la renier. La rhétorique transphobe d’Elon Musk a attiré l’attention des militants LGBTQ+ et de Wilson elle-même.

« Je suis légalement reconnue comme une femme dans l’État de Californie et je ne me préoccupe pas de l’opinion de ceux qui sont en dessous de moi », a écrit Wilson sur Threads plus tôt cette année. « Elon ne peut pas en dire autant parce que, sous l’effet de la kétamine, il cherche désespérément de l’attention et de la validation. »

Le fils de Wayans, Kai, a fait son coming out l’année dernière. Il a prêché l’acceptation de ses enfants tels qu’ils sont apparence dans « The Jennifer Hudson Show ».

« Ce sont mes bébés. J’ai traversé les cinq étapes du deuil pour arriver à ce lieu magnifique et magique de l’acceptation », a déclaré Wayans. « Mon enfant, le même enfant qu’avant. Il a juste une barbe maintenant. »