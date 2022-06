Aimez votre chien, mais méfiez-vous de votre assurance habitation

«Nous dirons:« Il est fort, mais il est doux. Il marche bien en laisse », a déclaré Nancy Haynes, l’experte en comportement du refuge, à propos de l’animé Louie, une race mixte qui se tenait sur ses épaules alors qu’il attendait une friandise. « Ce n’est pas une question de race. Il s’agit de ce que nous savons de lui. Ce que nous avons vu.

Les pit-bulls, les mastiffs, les rottweilers, les king corsos, les dobermans, les bergers allemands et les chow-chows sont abandonnés plus fréquemment et restent plus longtemps que les caniches et les retrievers, a déclaré le personnel du refuge. La prévalence des races dans les ménages à faible revenu est un facteur, d’autant plus que de nombreux propriétaires de chiens ont perdu leur emploi pendant la pandémie. Leur réputation de chiens de combat dangereux les rend également moins adoptables.

« Malheureusement, ces mélanges d’intimidateurs ne sont pas les chiens que tout le monde recherche à cause de ce mythe selon lequel ils sont agressifs. Ensuite, lorsque les propriétaires d’animaux doivent rendre un animal, nous n’avons pas d’espace », a déclaré Ashley Jeffrey Bouck, directrice générale du refuge, qui euthanasie les animaux uniquement avec des conditions médicales débilitantes et douloureuses. « Quand les gens veulent ouvrent leurs maisons à nos chiens, l’assurance peut être une raison de ne pas le faire.

Désespéré pour l’assurance

Il y a plus de dix ans, Karen et James Porpeglia, du comté de Schenectady, ont adopté Cole et Duke, deux dobermans, et ont cherché une propriété où les chiens pourraient errer sur cinq acres.

Ils ont déclaré que leur compagnie d’assurance avait accepté de maintenir la couverture de leurs propriétaires jusqu’à ce qu’ils révèlent que les chiens étaient des dobermans.

Plusieurs autres entreprises ont dit non, laissant la famille dans les limbes de la maison, après en avoir vendu une et en avoir acheté une autre. Finalement, ils ont décroché une politique, mais le contournement était frustrant.