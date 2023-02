Aimez ou détestez LeBron James, ce disque n’est pas à débattre

Martin Rogers FOX Sports Insider

Peu importe si vous aimez les Lakers de Los Angeles ou si vous les détestez tellement que le jaune vous fait crier et que le violet vous fait vomir.

Peu importe si vous aimez LeBron James avec une ferveur starstruck ou si vous aimez le détester, car hé, cela fait aussi partie du fandom sportif.

Le mardi soir, ce n’était pas tout ce genre de choses. C’était une occasion autant qu’un match, bien que sur une note périphérique, c’était en fait un très bon match, certainement si l’on considère les classements respectifs des Lakers et du Thunder d’Oklahoma City.

Non, c’était le moment de s’émerveiller du poids des chiffres et de tout ce qu’ils représentent. Avec chaque point qu’il gagnait, James faisait hurler Crypto.com Arena de plus en plus fort pour l’attraction du destin. Avec chaque tir qu’il a raté, c’était un rappel que la collecte de points dans la NBA n’est pas une simple proposition, et encore moins 38 388 d’entre eux.

C’est la marque que James a atteinte avec 10,9 secondes à jouer au troisième quart, pour contourner Kareem Abdul-Jabbar sur la liste des points de carrière de tous les temps, alors que l’ancien détenteur du record était assis à côté du court, l’homme que tout le monde regardait quand il ne regardait pas. James, même avec un who’s who de célébrités remplissant les sièges coûteux.

Il est et restera un morceau d’histoire extraordinaire et peut-être incassable, qui, à vrai dire, mérite plus que la saison des Lakers au cours de laquelle elle s’est déroulée, la poursuite de la postérité éclipsant des mois de performances toujours lamentables. Même la réalisation de mardi s’est soldée par une perte pour une équipe de loterie probable.

Mais il n’y a eu aucune incohérence de la part de James. Il a été affamé et sans remords, en moyenne 30 par match sur la campagne, même au milieu de la frustration compétitive. Il est possible de faire des trous dans n’importe quoi, mais il convient également de savoir quand ne pas le faire, car si nous aimons le sport, nous devons également reconnaître ceux qui consacrent leur vie à essayer de les perfectionner.

Donnez à l’homme son dû. Il ne s’est jamais arrêté et a rarement ralenti. Il n’a pas toujours trouvé des situations gagnantes, mais il les a toujours recherchées. Il a remporté des titres pour trois franchises et assemblé une collection de quatre bagues. Il n’allait probablement pas toucher aux six titres de Michael Jordan, mais il allait certainement obtenir ce monstre statistique, et dès le moment où il est entré dans le bâtiment mardi, il était clair que c’était la nuit où il avait décidé de le faire.

Il n’y a pas de “oui, mais”. Vous ne faites pas de chance, ne vous faufilez pas ou ne vous faufilez pas pour atteindre 1 000 points dans cette ligue, sans parler de tous ces multiples de ce nombre. Peu importe si vous pensez que The Decision a été mal géré, ou s’il y a parfois eu trop d’éclat, ou si le championnat COVID était bizarre, ou si James a tout fait pour lui à l’occasion.

En ce moment, c’est pour les applaudissements, parce que c’est ce que vous faites quand les gens défient ce que nous pensons être faisable, comme Michael Phelps l’a fait, et Serena Williams l’a fait, et Tom Brady, et tous ceux qui ont pris la logique conventionnelle et se sont moqués d’elle.

Vous ne pouvez pas discuter avec ce qu’il a fallu, la combinaison de choses outrageusement difficiles. Entrer dans la ligue dès la sortie du lycée, commencer à jouer à l’âge que son fils aîné Bronny a maintenant. Être le meilleur et le plus prolifique de la ligue – pas pour une partie, ou une grande partie, ou la majeure partie de sa carrière – mais pour tout cela.

Pour rester en bonne santé aussi longtemps. Et, sans doute le plus casse-tête de tous, atteindre l’Everest ultime d’un sommet de score comme autre chose qu’un pur buteur.

Il ne sera pas là pour toujours. Il reste encore un peu de chemin à parcourir, nous n’en sommes donc pas encore au point de dire profitez de James pendant qu’il dure. Pour être franc, il y a eu des moments cette saison où les Lakers n’ont pas été agréables à regarder, pas du tout.

C’était différent. L’équipe ne peut pas bien défendre, mais il y a eu des efforts intenses, résumés par la plongée d’Anthony Davis sur le banc pour sauver un ballon qui conduirait bientôt James à se déplacer à moins d’Abdul-Jabbar.

Et puis c’est arrivé, un pull fadeaway qui vivra pour toujours. Le jeu s’est arrêté, car des records comme celui-ci sont désespérément rares. Sa famille est arrivée sur le terrain, Kareem a déménagé dans le cercle central, le commissaire Adam Silver a prononcé un discours et un montage a été diffusé.

Le temps ne s’est pas arrêté, parce qu’il ne s’arrête jamais, c’est comme ça parfois. Ça avance, plus vite qu’on ne le pense, c’est comme ça que l’histoire se fait, pas d’un coup, mais petit à petit – en l’occurrence panier par panier.

C’est ainsi que l’impossible devient possible et que des nuits comme celle-ci se transforment en célébrations.

Martin Rogers est chroniqueur pour FOX Sports et auteur de la newsletter FOX Sports Insider. Suivez-le sur Twitter @ MRogersFOX et abonnez-vous à la newsletter quotidienne .

