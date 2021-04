Usman et Masvidal le rejoindront devant une foule de capacité au VyStar Memorial Arena de Jacksonville, en Floride, en haut d’une carte empilée à l’UFC 261 samedi soir.

Cette fois, Masvidal, favori des fans de Miami, bénéficiera d’un camp complet avant le concours, après avoir affronté Usman pour la dernière fois à Abu Dhabi en juillet avec un préavis de seulement six jours.

À cette occasion, Usman a surpassé son rival pour remporter une victoire par décision unanime dominante, avec « le cauchemar nigérian » depuis qu’il a défendu son titre de 170 livres contre le candidat brésilien Gilbert Burns.

Cela a prolongé la séquence sans défaite d’Usman à 17 – une course qui comprend une victoire d’arrêt au cinquième tour contre Covington en décembre 2019, marquant la fin brutale d’un concours entouré de la rhétorique toxique typique de nombreuses sorties de Covington dans l’Octogone.

Covington a depuis battu l’ancien roi des poids welters Tyron Woodley en septembre de l’année dernière et réclame un autre coup contre Usman.

Selon White, l’Américain de 33 ans sera probablement le suivant pour l’homme qui sortira victorieux samedi soir en Floride.

«La division est remplie de tueurs en ce moment», White a déclaré sur TSN.

«Covington, aimez-le ou détestez-le, ou quel que soit votre accord avec lui, est l’un des meilleurs combattants du monde.

«Ce combat [with Usman] C’était incroyable, les deux gars ont dû creuser profondément dans ce combat, c’est l’un des meilleurs combats que j’ai jamais vu, jamais.

Lorsqu’on lui a demandé si Covington aurait besoin de se battre à nouveau pour organiser un tir sur Usman ou Masvidal, White a répondu: «Qui sait, tout peut arriver… mais ce devrait être le combat qui se produira ensuite.»

Covington a suggéré qu’il se présenterait en Floride ce week-end en tant que « remplaçant », si Usman ou Masvidal devait être expulsé.

« Je serais là. Donc, si quelqu’un se retire, je vais intervenir et nous évaluerons à partir de là ». Dit Covington.

«Je veux juste organiser de bons combats et capitaliser sur la fleur de ma carrière, dans laquelle je suis. Nous verrons donc ce qui se passera dans quelques semaines.

White, cependant, a contredit cette suggestion en confirmant qu’il n’y aurait pas de remplaçant officiel pour le concours de titre des poids welters.

Tournant son attention vers Usman et Masvidal, le chef de l’UFC a déclaré que samedi soir pourrait régler la rivalité une fois pour toutes – en particulier après l’idée persistante que « Gamebred » n’était pas entré dans leur concours précédent sur un pied d’égalité.

« Donnons-lui ce combat et nous pouvons nous débarrasser de toutes les excuses, » dit White.

Usman, 33 ans, fera la quatrième défense du titre qu’il a réclamé en battant Woodley en mars 2019.

Avec sa victoire sur Burns, la star d’origine nigériane a dépassé le record de victoires consécutives de la légende des poids welters Georges St-Pierre dans la division, passant à 13 succès consécutifs.

Alors que beaucoup – y compris White – ont donné à Usman un statut potentiel de GOAT, l’opprimé Masvidal serait sans aucun doute un champion du monde massivement populaire auprès des fans.

L’ancien bagarreur des backstreet de Miami et « BMF » inaugural se battra dans un 50e concours professionnel historique ce week-end, et a fourni certains des moments les plus emblématiques de l’UFC ces dernières années.

Comme Usman, il a également du mauvais sang avec Covington provenant des jours du couple en tant qu’anciens partenaires d’entraînement.

Covington a surnommé Masvidal « Street Judas » dans une pièce sur l’un de ses surnoms de combat, tandis que la star de Miami n’a jamais hésité à exprimer son dédain pour le Californien impétueux.

Si Masvidal venait à se fâcher contre Usman pour égaliser les scores à 1-1, il y aurait probablement des appels pour que la paire se rencontre dans un combat de trilogie – ce qui signifie que Covington devrait attendre un peu plus longtemps avant d’avoir la chance de disputer l’or à l’UFC.