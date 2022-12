Aimez-le mais laissez-le : les doctorants étrangers demandent des changements pour leur permettre de rester aux Pays-Bas

Il a fallu un certain temps à Foroogh Mohammadi pour s’habituer au climat de Terre-Neuve.

Il y a cinq ans, elle a échangé les températures chaudes de l’Iran contre la fraîcheur et le vent de St. John’s

“Je m’y suis habituée parce que la chaleur des gens, la culture et tout dans la ville nous réchauffent le cœur”, a-t-elle déclaré.

Mohammadi et son mari Pouya Morshedi font leur doctorat en sociologie à l’Université Memorial.

Ils sont venus pour une éducation, mais maintenant c’est chez eux.

“J’adore St. John’s et comme je l’ai dit, j’aime les gens. Alors j’aimerais vraiment rester ici”, a-t-elle déclaré.

“Malheureusement, en raison des défis très différents auxquels nous sommes confrontés, nous devons quitter la province. Nous n’avons pas d’autre choix que de quitter la province.”

Pour Mohammadi, après l’obtention de son diplôme, un emploi universitaire est une voie probable, mais il lui est presque impossible d’entrer au Canada. L’Université Memorial, comme d’autres universités canadiennes, examine d’abord les demandes de citoyens et de résidents permanents, mais pour obtenir la résidence permanente, elle doit avoir un emploi.

Sanaz Nabavian a lancé une pétition pour convaincre le gouvernement d’offrir aux candidats au doctorat un moyen plus simple de devenir résidents permanents. (Peter Cowan/CBC)

Elle n’est pas seule dans son combat.

Sanaz Nabavian fait face à la même situation. Elle vient également d’Iran et termine son doctorat en systèmes d’information de gestion.

Elle a lancé une pétition pour essayer de changer les règles.

“Je n’appelle pas ça de la discrimination, mais c’est comme un problème. C’est une barrière”, a-t-elle déclaré.

Nabavian démarre une entreprise et développe un outil logiciel pour aider les entreprises comme les entrepreneurs à comparer les prix des produits dont ils ont besoin pour leurs projets.

Elle veut créer son entreprise ici au lieu d’obtenir un emploi dans une entreprise, ce qui lui complique l’obtention de la résidence permanente.

atlantique [Canada] investit dans ces gens, puis ces gens quittent ces provinces, ce qui est très, très triste. – Foroogh Mohammadi

Jusqu’en 2015, le gouvernement fédéral avait un programme pour aider les doctorants à obtenir la résidence permanente après deux ans d’études, mais ils doivent maintenant postuler dans le cadre du programme général Entrée express.

Mais les étudiants disent que le processus prend beaucoup de temps et ne peut être lancé qu’après avoir terminé leur doctorat.

Les étudiants disent qu’il est frustrant de voir Terre-Neuve-et-Labrador travailler dur pour recruter des immigrants d’ailleurs, alors que les immigrants déjà dans la province doivent partir.

“Atlantique [Canada] investit dans ces gens, puis ces gens quittent ces provinces, ce qui est très, très triste d’après mon expérience personnelle », a déclaré Mohammadi.

Sanaz Nabavian étudie pourquoi les immigrants quittent le Canada atlantique pour son doctorat en sociologie. (Peter Cowan/CBC)

Le ministre provincial responsable de l’immigration, Gerry Byrne, a déclaré qu’il espère que l’Université Memorial modifiera les règles.

“Si les étudiants internationaux sont assez bons pour étudier et obtenir leur diplôme selon les normes académiques rigoureuses de l’Université Memorial, ils devraient être assez bons pour être embauchés pour des emplois universitaires à temps plein à l’Université Memorial”, a-t-il déclaré dans un communiqué à CBC News.

Mais l’Université Memorial insiste sur le fait qu’elle ne fait que suivre les règles fédérales.

Dans une déclaration à CBC News, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada affirme que les candidats au doctorat pourraient recevoir des scores élevés dans son système Entrée express pour leurs compétences linguistiques et leur éducation, mais peuvent également postuler pour un emploi via le programme des candidats des provinces et le programme d’immigration de l’Atlantique.

En savoir plus sur CBC Terre-Neuve-et-Labrador