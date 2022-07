Aimee révèle son “Bump Mohawk” dans un nouvel aperçu – Hollywood Life

Aimée et son copain, Donaldarriver à Dr Sandra Lee bureau pour le rendez-vous d’Aimee. Aimee remarque que les bosses sur sa tête ne sont pas couvertes, alors elle utilise rapidement la fenêtre de la voiture pour essayer de les couvrir dans cet aperçu EXCLUSIF de l’épisode du 20 juillet de Dr Pimple Popper.

La femme de 33 ans a diverses bosses sur toute la tête qu’elle appelle un «bosse mohawk». Elle a commencé à les remarquer vers le lycée et ils ont continué à grandir.

“Mes bosses m’ont rendu assez paranoïaque. J’ai juste l’impression que c’est mon plus grand secret. Je ne sais pas ce que c’est que de pouvoir, genre, ne rien avoir à cacher, d’être vraiment ouverte », dit Aimee alors qu’elle commence à pleurer. “Je veux le dire à mes amis. Je veux pouvoir aller dans des endroits et ne pas avoir peur de cacher des choses aux gens.

Aimee et Donald sont ensemble depuis environ 10 ans maintenant. «Il est très gentil et me soutient à propos de mes bosses. Et quand nous sortons en public, il me fait savoir s’il en voit un sortir », dit Aimee.

Aimee et Donald rencontrent le Dr Lee, et Aimee admet qu’elle n’a jamais vu de médecins pour ses bosses auparavant. Elle est allée aux urgences une fois parce qu’une s’est ouverte. Mais à part ça, Aimee vient de vivre avec les bosses. Aimee admet qu’il y a une nouvelle croissance sur sa tête.

Le Dr Lee souligne que lorsqu’un kyste se rompt sous la peau, le «contenu peut être libéré», mais la paroi du sac kystique est toujours là. Lorsqu’il grandit à nouveau, il peut prendre une “forme différente”. Cela peut permettre au kyste d’avoir vraiment “des adhérences, du tissu cicatriciel et d’être coincé là-bas, et d’être beaucoup plus difficile à enlever”. Dr Pimple Popper diffusé le mercredi à 21 h sur TLC.