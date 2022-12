Aimé ou détesté, le conseil d’adieu de Fauci : s’en tenir à la science

WASHINGTON (AP) – Bien avant les bobbleheads et le «Fauci ouchie», le Dr Anthony Fauci était un tireur direct sur les maladies effrayantes – et «se tenir à la science» reste son mantra.

Fauci quitte une carrière de cinq décennies dans la fonction publique à la fin du mois, une carrière façonnée par la pandémie de VIH au début et la pandémie de COVID-19 à la fin.

Dans une interview avec l’Associated Press, Fauci a déclaré qu’il partait enthousiasmé par la perspective d’avancées telles que les vaccins contre les coronavirus de nouvelle génération – mais inquiet que la désinformation et les mensonges éhontés marquent une période “profondément dangereuse” pour la santé publique et la science.

“Les contrevérités abondent et nous normalisons presque les contrevérités”, a déclaré Fauci. “Je m’inquiète pour mon propre domaine de santé, mais je m’inquiète aussi pour le pays.”

Fauci, qui aura 82 ans la veille de Noël, est médecin-chercheur à l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses depuis 54 ans, et son directeur pendant 38 d’entre eux.

Parce qu’il met franchement la science complexe dans un anglais simple, Fauci a conseillé sept présidents, de Ronald Reagan à Joe Biden, sur une longue liste d’épidémies – VIH, Ebola, Zika, grippe aviaire, grippe pandémique, même les attaques à l’anthrax de 2001.

« Restez avec la science et n’ayez jamais peur de dire à quelqu’un quelque chose qui est la vérité – mais c’est une vérité gênante dans laquelle il pourrait y avoir la possibilité que le messager se fasse tirer dessus », a déclaré Fauci. « Tu ne t’inquiètes pas pour ça. Continuez simplement à dire la vérité.

Il a ajouté, avec un euphémisme caractéristique : “Cela m’a très bien servi à une exception près que, vous savez, la vérité a généré beaucoup d’hostilité à mon égard dans une administration.”

Malgré toute son influence antérieure sur les réponses nationales et même mondiales aux maladies infectieuses, ce n’est que lorsque COVID-19 a paralysé le monde au début de 2020 que Fauci est devenu un nom connu – donnant les dernières mises à jour lors des conférences de presse quotidiennes de la Maison Blanche et dans les médias fréquents. entretiens.

Mais finalement, Fauci s’est retrouvé à contredire les tentatives du président de l’époque, Donald Trump, de minimiser la gravité de la menace virale et de promouvoir des traitements non éprouvés. Trump et ses alliés ont commencé à attaquer Fauci, qui a même reçu des menaces de mort nécessitant un détail de sécurité pour sa protection.

Alors que le monde entre dans une autre année de COVID-19, Fauci est toujours une cible fréquente de l’extrême droite – mais reste également une voix de confiance pour des millions d’Américains.

Sous sa direction, des chercheurs des National Institutes of Health ont jeté les bases scientifiques du développement rapide de puissants vaccins contre les coronavirus. Une analyse publiée par le Commonwealth Fund la semaine dernière a révélé que les injections avaient sauvé 3,2 millions de vies rien qu’aux États-Unis et évité 18,5 millions d’hospitalisations.

Avec une autre hausse hivernale en cours, Fauci est déçu que seulement 14% des personnes éligibles aux boosters COVID-19 mis à jour – des injections qui ajoutent une protection contre les souches omicron – en aient obtenu un.

“Cela n’a aucun sens, quand vous avez un vaccin dont vous savez qu’il sauve des vies”, a-t-il déclaré. Mais il attend également avec impatience les vaccins de nouvelle génération qui permettent de mieux prévenir les infections, citant des pistes prometteuses comme les vaccins nasaux.

Malgré toutes les attaques politiques, le public a eu du mal à comprendre pourquoi certains de ses conseils de santé et ceux des autres ont changé à mesure que la pandémie avançait – par exemple pourquoi les masques ont d’abord été jugés inutiles puis obligatoires à certains endroits.

Fauci a déclaré que l’une des leçons de la pandémie est de mieux faire comprendre qu’il est normal que les messages changent à mesure que les scientifiques font de nouvelles découvertes.

« Cela ne signifie pas que vous faites volte-face. Cela signifie que vous suivez réellement la science », a-t-il déclaré.

Fauci a participé à des avancées scientifiques vitales pendant des décennies. En tant que jeune chercheur aux National Institutes of Health, il a aidé à développer des thérapies très efficaces pour les maladies rares mais autrefois mortelles des vaisseaux sanguins connues sous le nom de syndromes de vascularite.

Puis vint la crise du sida et des jours que Fauci, traitant des patients à l’hôpital du NIH, a qualifiés de “très sombres et très difficiles”.

« En tant que médecin, vous êtes formé pour soigner les gens. Et nous ne guérissions personne. Tout le monde mourait devant nous.

Fauci a créé une division SIDA qui, en collaboration avec des sociétés pharmaceutiques et des universités, a mené des recherches sur des médicaments qui ont finalement transformé le VIH en une maladie chronique gérable. Plus tard, sous le président George W. Bush, Fauci a aidé à développer le PEPFAR, le plan d’urgence du président pour la lutte contre le sida, pour apporter ces médicaments contre le VIH aux pays pauvres. Le programme est crédité d’avoir sauvé plus de 20 millions de vies au cours des 20 dernières années.

Mais il a fallu des années pour obtenir ne serait-ce que les premiers médicaments anti-sida – et à la fin des années 80 et au début des années 90, des militants furieux ont protesté contre ce qu’ils considéraient comme l’indifférence du gouvernement. Fauci a amené les militants à la table, faisant de la pratique courante pour les défenseurs des patients d’avoir une voix dans les décisions gouvernementales concernant la recherche sur les médicaments.

Malheureusement, a-t-il dit, cette expérience ne peut aider à combler les divisions politiques actuelles qui nuisent à la santé publique.

Les militants du sida « étaient théâtraux. Ils étaient iconoclastes. Ils étaient provocateurs. Ils étaient conflictuels, tout ce qui précède. Mais le message fondamental qu’ils avaient était un message correct », a déclaré Fauci. “C’est extrêmement différent de ce qui se passe actuellement avec COVID, où les contrevérités abondent, les théories du complot abondent, les distorsions de la réalité abondent.”

Malgré ce genre de rancoeur, Fauci est enthousiasmé par les récents progrès scientifiques contre une liste d’autres fléaux tels que les travaux sur les vaccins contre le paludisme, la tuberculose et peut-être un jour le VIH. C’est pourquoi même s’il quitte le gouvernement, Fauci dit qu’il ne prend pas sa retraite.

“Je vais continuer à donner des conférences et à écrire et à essayer d’encourager et d’inspirer les gens à se lancer dans la science, la médecine et la santé publique”, a-t-il déclaré. “Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas terminées et elles seront terminées un jour parce que la science va le faire.”

Lauran Neergaard, Associated Press