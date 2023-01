Aimé en Inde mais surnommé “l’herbe du diable” dans certaines parties du monde, sachez pourquoi

Sûr de dire que la plupart des Indiens aiment l’arôme de la coriandre. En hiver, le chutney à base de coriandre est un mets délicat dans la plupart des foyers du sous-continent indien. Mais dans une réalité presque alternative, la journée internationale “Je déteste la coriandre” est célébrée le 24 février de chaque année. Cela donne une chance aux ennemis de cette herbe de s’unir, de frapper la coriandre avec un cœur plein de haine. Et non, on ne plaisante pas. “Je déteste le jour de la coriandre” est une réalité et cette herbe desi très appréciée frotte certaines papilles gustatives dans le mauvais sens.

Plus de 10% des gens n’aiment pas la coriandre parce qu’elle a le goût du savon pour eux, et une étude scientifique a laissé entendre que l’aversion peut être provoquée par un gène spécifique appelé OR6A2, qui influence les récepteurs olfactifs. Une entreprise de tests génétiques, nommée 23andMe, a mené l’étude en 2012 avec un échantillon de 50 000 participants. Il est intéressant de noter que la plupart des gens qui détestent la coriandre sont d’origine européenne.

La principale demande du groupe est que les restaurants déclarent clairement sur leurs menus si l’un de leurs plats contient de la coriandre. Tout restaurant qui refuserait de se plier à cette demande risquerait une humiliation publique, selon le groupe. Cette herbe est tellement méprisée par certaines sections qu’elle a mérité le surnom d’« herbe du diable ». Tout cela peut sembler étrange à nous Indiens, qui avons appris à aimer la coriandre dès notre enfance et il nous est en effet difficile d’imaginer qu’il puisse y avoir une journée dédiée à la haine que les gens ont pour cette herbe.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici