Ailier défensif – Shaw Local

Les Bears ont terminé la saison 2022 bon dernier dans la NFL avec 20 sacs. Les Eagles, en comparaison, menaient la ligue avec 70.

L’incapacité de la défensive à créer de la pression à l’avant a mis le stress sur le secondaire et les secondeurs. En conséquence, tout le monde a lutté. La défense dans son ensemble s’est classée dernière de la ligue, accordant 27,2 points par match, et classée 29e en verges, accordant 375,9 verges par match.

Le directeur général des Bears, Ryan Poles, et l’entraîneur-chef, Matt Eberflus, doivent maintenant trouver une solution. Trouver des passeurs qui peuvent perturber le quart-arrière sera sans doute la plus grande priorité de l’intersaison.

Mais d’abord, voici un aperçu de ce qui s’est bien passé et de ce qui ne s’est pas passé pendant la saison 2022 en position défensive.

Points positifs

Il n’y avait pas beaucoup de points lumineux. Surtout pas lorsque la sécurité des recrues d’une équipe la mène dans des sacs. Jaquan Brisker a totalisé quatre sacs, un sommet d’équipe. Le pro de troisième année Trevis Gipson a mené toutes les volées défensives avec trois sacs, dont deux en un match. Gipson a eu sept sacs en 2021 et l’espoir était qu’il continuerait sur sa trajectoire ascendante. Au lieu de cela, il a terminé la saison avec trois sacs et quatre plaqués pour perte.

Le choix de repêchage de cinquième ronde recrue Dominique Robinson a commencé chaud. Sortant de Miami-Ohio, Robinson n’avait occupé le poste que pendant quelques années après avoir été quart-arrière et receveur au cours de ses premières années à l’université. Il a totalisé 1,5 sacs lors de ses débuts en tant que recrue. Malheureusement, il n’a plus jamais touché le quarterback.

Compte tenu de la performance lamentable, le plus grand avantage de la saison aurait peut-être été de renvoyer Robert Quinn aux Eagles de Philadelphie en échange d’un choix de repêchage de quatrième ronde.

Négatifs

Après des démarrages à chaud, Gipson et Robinson ont disparu pour le reste de la saison. Robinson doit devenir plus fort et développer une variété de mouvements. L’ajout d’un agent libre Al-Quadin Muhammad n’a eu qu’un seul sac cette saison après en avoir totalisé six il y a un an avec les Colts.

Perdre Quinn a fait mal, même s’il n’avait qu’un sac à l’époque. Il était un leader émotionnel dans le vestiaire et sa présence attirait l’attention des défenses comme une force gravitationnelle, ouvrant des opportunités aux autres. Les Bears ont réussi 12 de leurs 20 sacs au cours des sept matchs lorsque Quinn faisait partie de l’équipe. Après l’avoir échangé, ils n’en ont eu que huit en 10 matchs.

Dans l’ensemble, le groupe était inefficace. Le schéma défensif 4-3 d’Eberflus est à son meilleur lorsqu’il peut créer de la pression tout en précipitant seulement quatre défenseurs. Pour que cela fonctionne, les fins défensives doivent créer de la pression. En termes simples, les extrémités défensives des Bears n’ont pas été efficaces en 2022.

Moments décisifs

1. Peut-être que le plus grand moment de la saison est survenu six mois avant que quiconque ne joue un snap. Les Polonais ont échangé Khalil Mack aux Chargers en échange d’un choix de deuxième ronde et d’un choix de sixième ronde. C’était le premier mouvement majeur de l’ère des Polonais et signalait que des changements majeurs étaient à venir. Sans ce mouvement, les Bears n’auraient pas un maximum d’espace de plafond de la ligue cette intersaison.

2. Quinn a donné le ton simplement en se présentant au camp d’entraînement. Il a vu les Polonais initier une reconstruction en échangeant Mack et en libérant Akiem Hicks, Danny Trevathan, Bilal Nichols et d’autres de la défense. Personne n’aurait blâmé Quinn s’il était resté à la maison et avait exigé un échange. Au lieu de cela, il était un professionnel accompli qui faisait son travail comme si rien n’avait changé.

3. Échanger Quinn a été un autre grand moment. Cela a laissé ses coéquipiers sous le choc et le célèbre secondeur Roquan Smith en larmes sur le podium des médias. Smith a été échangé quelques jours plus tard.

Statut du contrat

Gipson et Muhammad ont chacun un an restant sur leurs contrats. Robinson a encore trois ans sur son contrat de recrue. Les Bears ont signé Gerri Green pour un contrat à terme.

Note : F

Le pire de la ligue dans les sacs mérite une note d’échec.

Plan

Apportez autant de talent que possible. Il existe plusieurs grands noms disponibles en agence libre. Marcus Davenport, Yannick Ngakoue et Justin Houston mettent en avant la classe des agents libres. Polonais a été prudent avec ses dépenses d’agent libre, mais c’est une position où il pourrait être prêt à desserrer les cordons de la bourse.

Les Bears sont dans une position privilégiée pour potentiellement prendre le passeur vedette de l’Alabama Will Anderson avec le premier choix au total s’ils le souhaitent. Il y a plusieurs autres faiseurs de différence potentiels dans ce repêchage: Isaiah Foskey de Notre Dame, Tyree Wilson de Texas Tech, Nolan Smith de Géorgie et Myles Murphy de Clemson, entre autres.

Idéalement, les Bears s’adressent à l’ailier défensif à la fois en agence libre et en repêchage.