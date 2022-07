Ailes défensives – Shaw Local

Bienvenue dans la huitième de notre série en 12 parties alors que nous vous préparons pour le camp d’entraînement Bears 2022 en examinant chaque groupe de positions sur le tableau de profondeur, les équipes spéciales et le nouveau personnel d’entraîneurs.

Nous vous apporterons de brefs rapports de dépistage avec des avantages et des inconvénients pour chaque joueur notable, comment chaque groupe se compare au reste de la NFL, les surprises et les déceptions potentielles projetées, la liste finale de 53 hommes et probablement les gardiens de l’équipe d’entraînement.

Bien qu’il y ait un réel espoir pour les jeunes Trevis Gipson et Dominique Robinson, tout tourne autour de Robert Quinn.

Quinn a été la meilleure fin de la NFC l’année dernière. Il est une saison de plus comme l’année dernière d’être un candidat légitime pour Canton. La grande question avec Quinn : Combien de temps va-t-il rester en marine et orange ?

Robert Quinn

Il n’était pas en position de secondeur de pointe extérieur l’année dernière et était toujours le meilleur joueur défensif de la NFC autre qu’Aaron Donald, et sa perte serait un coup dur pour les espoirs de Matt Eberflus et d’Alan Williams d’établir leur défense de Tampa 2 en Année 1.

Le plus gros plus : Il est l’un des meilleurs passeurs naturels de la NFL.

La plus grande préoccupation: A 32 ans, peut-il redoubler ou s’approcher de l’année dernière ?

Al-Quadin Muhammad

Muhammad est l’un des gars d’Eberflus et pourrait être un complément solide à quiconque se retrouve du côté droit. Il a été un choix raté au sixième tour des Saints de la Nouvelle-Orléans en 2017, mais a passé les quatre dernières saisons avec les Colts d’Indianapolis, trois en tant que remplaçant, puis l’année dernière en tant que partant à plein temps pour la première fois avec six sacs, sept plaqués. pour la perte et 13 coups QB.

Le plus gros avantage: Toujours à seulement 27 ans, les lumières se sont allumées l’année dernière.

La plus grande préoccupation: Il l’a fait une fois après un démarrage très lent.

Trévis Gipson

Gipson est un lanceur de passes naturel qui n’a pas été autorisé à jouer au même poste de manière constante depuis le lycée. Il a joué au tacle et à la fin à l’université et a été secondeur extérieur dans le 3-4 des Bears, mais il est un attaquant naturel de 40 ans avec des traits spéciaux.

Si Quinn est parti, Gipson est votre extrémité droite de départ. Sinon, Muhammad peut-il lui garder la place du côté gauche?

Le plus gros avantage: A fait de grands progrès en étant actif sept fois en tant que recrue à 16 matchs, sept départs, sept sacs et sept TFL l’an dernier.

La plus grande préoccupation: Est-il prêt pour un emploi à temps plein ou encore dans un an ?

Dominique Robinson

Robinson est un épanouissement tardif de Miami (Ohio) qui a volé la vedette à quelques reprises au Senior Bowl, et beaucoup pensent que les Bears ont volé à la fin du cinquième tour (31e choix). Il était un quart-arrière du lycée recruté pour jouer au receveur large à l’université, puis converti en ailier défensif.

Le plus gros avantage: C’est un prospect de premier ordre de premier ordre qui parle déjà.

La plus grande préoccupation: Ça a l’air d’être un super garçon, mais peut-il marcher comme il faut ?

Sam Kamara

Kamara a fait le saut l’année dernière d’un agent libre recrue non repêché de Stony Brook à l’équipe d’entraînement, puis à un remplaçant clé lors de la semaine 8 après que Khalil Mack soit allé dans la réserve des blessés. Il est difficile de ne pas tirer pour lui.

Le plus gros avantage: C’est un joueur de football.

La plus grande préoccupation: C’est probablement un homme sans poste à ce niveau.

La Cale Londres: Un homme énorme (6-5, 315 livres) de l’ouest de l’Illinois, Londres était une technique de cinq dans le 3-4, il est donc répertorié à DE, mais il devra gagner une place en tant que tacle d’ancrage dans le Tampa 2.

Carson-Taylor

Un peu caché dans le nord de l’Arizona, Taylor est un athlète spécial à 6 pieds 3 pouces, 240 livres et un directeur général naturel Ryan Poles apprécié en tant qu’agent libre recrue non repêché. Des outils intéressants, mais il aura probablement besoin d’un an dans l’équipe d’entraînement avant de concourir à ce niveau.

Le maigre

Où ils se situent dans la NFL: Impossible à dire tant qu’on ne connaît pas le statut de Quinn.

Potentiel: La défense des Bears pourrait surprendre plus d’un si Quinn est là. L’ailier défensif pourrait être un problème s’il ne l’est pas.

Des surprises: Quinn et les ours s’embrassent et se réconcilient.

Déceptions: Ils ne le font pas.

Résultat: Je n’arrive pas à trouver le chemin du Halas Hall pour Quinn pour le moment. Gipson et Muhammad sont vos partants, et Robinson est le premier pass rusher du banc.

J’ai évalué Mario Edwards Jr. avec les tacles parce qu’il pourrait être un trois-technique, mais il jouera fin. Il pourrait y avoir un autre vétérinaire de rue ou deux amenés si Quinn est parti.

Taylor trouve l’équipe d’entraînement, et Kamara et Londres devront gagner le jeu des nombres ou trouver de nouvelles maisons.

Au cas où vous l’auriez manqué : les épisodes précédents de notre série d’aperçus de la saison 2022