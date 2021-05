Ailes de poulet, poitrines rares dans les restaurants

Le poulet a-t-il volé dans le poulailler?

Les guerres de poulet et les envies de nourriture réconfortante dans le pays pendant la pandémie ont rendu la volaille si rare et si chère que certains restaurants limitent ou manquent de sandwiches au poulet, d’ailes et d’offres. D’autres envisagent de modifier les menus et les promotions.

Les fortes tempêtes hivernales ont réduit l’approvisionnement. Bien que certains restaurants n’aient pas été en mesure de répondre à la demande, on ne sait pas si et comment la faiblesse des approvisionnements affectera les consommateurs de l’épicerie.

L’industrie de la volaille résiste à l’alarme croissante concernant une pénurie de poulet, le porte-parole du Conseil national du poulet, Tom Super, affirmant qu’il y avait «une offre très restreinte mais à court de pénurie».

« Oui, l’offre est quelque peu serrée, mais le ciel ne tombe certainement pas », a déclaré Super à USA TODAY. « Les producteurs de poulet font tout ce qu’ils peuvent pour surmonter l’impact dévastateur de Mère Nature lorsqu’elle a infligé une fois dans une vie. tempête hivernale sur le Texas et les États voisins – les principales régions productrices de poulets. «

Selon le ministère américain de l’Agriculture, les poulets de chair – poulets élevés pour la viande – abattus ont baissé de 4% au premier trimestre de 2021, les livres produites en baisse de 3%. La production a commencé à reprendre au début d’avril, a déclaré Super, et il y a eu une augmentation de la production au cours du mois dernier.

Les poulets de chair abattus la semaine se terminant le 10 avril ont augmenté de 4% par rapport à l’année dernière, selon les données de l’USDA. Ils étaient en hausse de 7% pour la semaine se terminant le 24 avril et la semaine se terminant le 1er mai de 2%.

Super a déclaré que la guerre des sandwichs au poulet avait conduit à une demande accrue de viande de poitrine – McDonald’s, KFC, Wendy’s et Chick-fil-A ont récemment ajouté de nouveaux sandwichs, et Burger King et Taco Bell prévoient d’ajouter de nouveaux sandwichs plus tard dans l’année. Mais il a ajouté que la seule année écoulée avait montré que l’appétit des États-Unis pour les ailes était «à l’épreuve d’une pandémie».

«Les ailes voyagent bien et tiennent pendant les conditions de livraison. De plus, elles s’alignent sur le désir des consommateurs de nourriture réconfortante pendant la pandémie», a-t-il déclaré. « La production de poulet est restée stable en 2020, et tant que les gens sont assis à regarder la télévision et peut-être boire une bière, les ailes resteront dans le jeu. »

Les ailes, comme tout autre produit alimentaire, peuvent fluctuer considérablement en prix au cours de l’année. En règle générale, les prix des ailes atteignent leur point le plus élevé dans les semaines précédant le Super Bowl, puis diminuent par la suite.

Super a déclaré que les producteurs s’efforçaient de répondre à la demande croissante de produits à base de poulet. Mais avec une demande si élevée, même de petites lacunes dans l’offre d’ailes peuvent entraîner de grandes fluctuations de prix.

Changements de menu et prix plus élevés

Certains restaurants à travers le pays ont dû couper les ailes et certaines spécialités du menu ou ajuster les prix plus haut pour répondre au marché.

Buffalo Wild Wings a déclaré sur Twitter Jeudi que nombre de ses bars sportifs ont une offre limitée.

« Nous travaillons pour augmenter le stock et vous encourageons à essayer certains de nos autres articles comme les ailes désossées, les sandwichs au poulet panés à la main ou les hamburgers », a déclaré la chaîne dans un tweet répondant à un client qui lui a demandé s’il était en rupture de stock. poulet.

La semaine dernière, Bojangles a tweeté il « subissait une pénurie à l’échelle du système 🙁 Mais ils seront bientôt de retour! » lorsqu’un client n’a pas pu trouver Chicken Supremes. Bojangles n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de USA TODAY jeudi pour une mise à jour.

Et les prix élevés poussent certains restaurants à faire des changements et à planifier l’avenir.

O’Brien’s Pub à Newport, dans le Rhode Island, a annulé sa soirée hebdomadaire Monday Night Wing Night jusqu’à nouvel ordre, car le manque inattendu de l’offre amènerait le pub à vendre les ailes à prix réduit à perte.

«Nous savions que ça allait arriver, mais c’était vraiment brusque. Je veux dire que Monday Night Wing Night est juste un aliment de base, et c’est vraiment une pilule difficile à avaler », a déclaré Kerrie Philbin, directrice générale du pub, à Newport Daily News, qui fait partie du réseau USA TODAY.

Dianne Dulac, copropriétaire du Pub at 2 Mile Corner à Middletown, Rhode Island, a déclaré que son pub pourrait envisager de supprimer les ailes de leurs menus en ligne et à emporter si les prix des ailes augmentaient jusqu’à un certain seuil afin de pouvoir suivre le coût en – vente de boissons maison et autres produits alimentaires.

«C’est certainement quelque chose que nous prévoyons», a déclaré Dulac au Newport Daily News. «Il n’y a vraiment pas de lumière au bout du tunnel. En fait, au fil des semaines, la situation empire progressivement. Cela devient de plus en plus difficile. »

Super a déclaré que l’industrie produit des dizaines de milliards d’ailes par an et que les producteurs travaillent pour en ajouter des millions de plus.

«Alors que la production de poulet commence à reprendre un rythme de production plus normal dans les mois à venir et que le rapport offre / demande est meilleur, la tension du marché devrait s’atténuer», a-t-il déclaré.

