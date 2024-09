Aileen Cannon supervisera l’affaire contre Ryan Routh, l’assassin présumé de Trump

L’affaire contre Ryan Routh devient (comme je l’avais prédit) plus sérieuse, avec des procureurs fédéraux dans le sud de la Floride maintenant je le charge avec une tentative d’assassinat contre le candidat républicain à la présidence Donald Trump.

Et devinez quel juge du district fédéral était attribué au hasard pour présider l’affaire ? Aileen Cannon.

C’est vrai, c’est la personne nommée par Trump dont le rejet de l’affaire des documents classifiés de Trump fait actuellement l’objet d’un appel devant le procureur spécial Jack Smith, avec des parties extérieures faisant pression sur le 11e Cour d’appel des États-Unis non seulement pour annuler le renvoi de Cannon, mais aussi pour désigner un nouveau juge de première instance qui ne partage pas son parti pris apparent en faveur de l’ancien président.

Alors, que signifie l’histoire pro-Trump de Cannon pour Routh (qui est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire par un procès ou un plaidoyer) ?

Peut-être rien. Mais on se demande s’il pourrait essayer de faire virer Cannon de son poste. affaire en raison de son favoritisme apparent envers l’homme qu’il est accusé d’avoir tenté de tuer.

Compte tenu du litige devant le 11e circuit dans l’appel des documents classifiés, Routh ne serait pas le premier à soulever formellement la possible partialité de Cannon.

Bien sûr, la juge elle-même pourrait choisir de se retirer. L’une des raisons pour lesquelles elle ne le ferait pas dans le cas de Routh serait d’éviter les implications négatives que cela pourrait avoir sur sa gestion du cas de Trump. Elle ne s’est évidemment pas récusée non plus à ce moment-là, et elle récupérera cette affaire si Smith obtient l’annulation de son licenciement sans qu’un nouveau juge ne soit désigné (en supposant que Trump ne remporte pas les élections et n’écrase pas complètement l’affaire fédérale).

