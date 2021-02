Aiken rallie Gardner-Webb à l’assaut contre Elon

BOILING SPRINGS, Caroline du Nord: Carlton Aiken a surmonté trois interceptions avec deux touchés en cours et Gardner-Webb a pris le contrôle au troisième quart pour remporter une victoire de 42-20 contre Elon samedi.

Elon, classé n ° 24, menait 17-0 à la fin du premier quart et 20-7 à l’entracte. Mais à mi-chemin de la troisième, Aiken a mené un entraînement de 11 matchs et 75 verges qui s’est terminé par Dexter Brown qui l’a fait passer de 2 verges pour réduire le déficit à six.

Sur le trajet suivant d’Elon, Jaylan Thomas l’a craché dans le champ arrière et le GaMarcus Freeman des Bulldogs l’a récupéré. Trois jeux plus tard, Aiken a réussi 23 verges et Gardner-Webb (1-0) a roulé à partir de là. Devron Harper a clôturé le quart avec un retour de botté de 41 verges pour un touché qui a fait 28-20.

Narii Gaither a gagné 111 verges au sol en 19 courses et a marqué deux touchés au quatrième quart pour les Bulldogs. Izaiah Gathings a récolté 126 verges sur 10 attrapés.

Joey Baughman a lancé pour 130 verges et a eu un touché au sol pour le Phoenix (1-1). Bryson Daughtry a ajouté une course de 12 verges pour un touché.

___

Plus de football universitaire AP: https://apnews.com/tag/Collegefootball