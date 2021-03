L’une des raisons du passage aux autopsies virtuelles est qu’elles sont extrêmement rapides. Selon le Dr Gupta, une autopsie virtuelle sera meilleure que l’autopsie physique car elle ne prend que 10 minutes, alors que l’autopsie physique prend environ six heures. Les autopsies virtuelles prennent moins de temps que les autopsies traditionnelles et sont peu invasives, ce qui permet au corps d’être libéré pour l’incinération ou l’inhumation plus tôt », a-t-il ajouté. Une autre raison encore, comme le Dr Gupta l’a mentionné précédemment, était de préserver la dignité du corps. Une autopsie virtuelle aidera les familles et les proches du défunt qui, dans le cas contraire, recevront le corps recollé après l’autopsie.

Dans une première en Asie du Sud et du Sud-Est, le All India Institute of Medical Sciences commencera à réaliser des «autopsies virtuelles» dans le but de numériser les autopsies et de supprimer la nécessité de pratiquer des coupures sur le corps lors de l’examen post-mortem. Le département médico-légal de l’AIIMS, qui effectuera les autopsies virtuelles, a déclaré qu’il s’agissait d’un pas vers une gestion digne du corps. Le centre d’autopsie virtuelle a été récemment inauguré par le directeur général de l’ICMR Balram Bhargava.

