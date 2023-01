Aigles, décrochage des Vikings ; Les Giants décrochent une place en séries éliminatoires; QB au rebond : 3 up, 3 down

Geoff Schwartz Analyste des paris sportifs FOX

D’accord, les fans de football, 17 semaines de la saison de la NFL sont presque terminées. Il reste une semaine pour déterminer plusieurs têtes de série des séries éliminatoires, du sommet des deux conférences jusqu’aux têtes de série n ° 7. Qu’est-ce que j’ai aimé ou détesté du week-end ? Voici mon rapport sur les stocks de la semaine 17.

EN HAUT

Image des séries éliminatoires NFC

L’image des séries éliminatoires NFC est claire. Les Eagles, les 49ers ou les Cowboys peuvent être au mieux la tête de série, les Eagles et les Cowboys étant au pire les cinq têtes de série. Les Vikings sont enfermés dans la deuxième ou la troisième tête de série, les Bucs remportant le NFC South et verrouillant les quatre têtes de série. Après que les Giants aient dominé les Colts, ils ont décroché une place de joker et la sixième tête de série. Brian Daboll et le reste du personnel d’entraîneurs des Giants méritent des récompenses pour leur travail cette saison. Rappelez-vous, la semaine avant le début de la saison, lorsque le directeur général des Giants a demandé à la base de fans de Big Blue de ne pas tenir cette saison contre le nouveau front office parce que leur niveau de talent n’était pas assez compétitif ? Néanmoins, les Giants se rendent aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2016.

Après que les Packers, les Lions et les Seahawks aient tous mis en déroute leurs adversaires dimanche, les trois équipes sont assises à 8-8 avant la semaine 18. Il y a à peine un mois, j’étais l’un des chœurs de personnes qui ont émis l’hypothèse que les Packers devraient mettre Aaron Rodgers au banc pour voir un mois de Jordan Love. Maintenant, ils sont à une victoire des séries éliminatoires. Les Packers accueillent les Lions et possèdent le bris d’égalité contre les Seahawks. Ils gagnent dimanche et ils sont la septième tête de série. Si les Packers ne gagnent pas, les Seahawks sont sur le pont. Les Lions ont une bataille difficile pour obtenir cette dernière place de joker. Ils ont besoin d’une victoire sur la route contre les Packers, plus un renversement des Rams à Seattle. Alors qu’une seule de ces équipes terminera la saison en séries éliminatoires, elles méritent toutes un coup de chapeau pour leurs saisons. Les Lions et les Seahawks sont en cours de reconstruction/rééquipement. On ne s’attendait pas à ce qu’ils soient ici. Et tandis que les Packers étaient les grands favoris pour remporter la NFC North, leur capacité à continuer à se battre cette saison après trois mois médiocres est louable.

Les quarts-arrières auxquels nous avons cessé de croire

J’ai mentionné le revirement remarquable que les Packers ont connu cette saison après avoir commencé 4-8. Beaucoup de gens, y compris moi-même, ont compté Aaron Rodgers et ont ouvertement discuté s’il était temps de le mettre au banc ou non. Maintenant, les Packers sont à une victoire des séries éliminatoires.

Je ne pense pas que Mac Jones soit un bon quarterback. Cependant, il joue avec une offensive guidée par Matt Patricia, qui n’était même pas doué pour entraîner la défense, qui est le côté du ballon qu’il a entraîné toute sa carrière. Les Patriots n’ont pas les meilleures armes pour Jones. Pourtant, après que les fans des Patriots l’ont hué et ont ouvertement encouragé Bailey Zappe à revenir dans la formation en tant que remplaçant de Jones au quart-arrière, les Patriots sont à une victoire des séries éliminatoires consécutives. Jones fait partie de ce succès.

Tom Brady a été une version moindre de lui-même cette saison. Il n’a pas semblé aussi à l’aise dans la poche. Il a raté plus de lancers que jamais auparavant. Il a l’air malheureux. Cependant, au moment où les Bucs avaient le plus besoin de lui, il a disputé son meilleur match de la saison. Dans le match gagnant des Bucs contre les Panthers dimanche, Brady a terminé 34 sur 45 pour 432 verges et trois touchés. Les Bucs ont joué leur meilleur ballon de la saison en seconde période et ont remporté la division deux années consécutives, une première dans l’histoire de la franchise.

Tom Brady marque QUATRE touchés alors que les Buccaneers décrochent le NFC Sud Tom Brady a eu une journée dans la victoire 30-24 des Buccaneers de Tampa Bay sur les Panthers de la Caroline.

Les espoirs du repêchage de la NFL l’illuminent

Il n’est jamais trop tôt pour anticiper le repêchage de la NFL et les deux meilleurs espoirs de quart-arrière, susceptibles d’être tous les deux repêchés dans le top cinq, ont présenté un spectacle ce week-end dans le CFP. Le quart-arrière de l’Alabama Bryce Young, vainqueur du Heisman 2021, a été fantastique contre les Wildcats de l’État du Kansas samedi. Il a clairement toutes les marchandises. Son talent de bras est visible. Sa mobilité est particulière. Son sang-froid est le meilleur de la classe. Cependant, les directeurs généraux de la NFL s’inquiéteront de sa taille. Il mesure moins de six pieds et 200 livres. Il y a une mauvaise histoire de quarts-arrière dans sa gamme de taille ayant le type de succès que vous espérez d’un premier choix au repêchage. Cependant, il est difficile de nier qu’il a tous les éléments tangibles que vous voudriez dans le premier choix.

CJ Stroud de l’Ohio State a sauvé son meilleur match pour la meilleure défense qu’il a affrontée en deux saisons en tant que quart partant. Stroud était électrique en utilisant ses jambes pour créer des jeux, à la fois dans la passe et la course. C’était le meilleur qu’il avait l’air en utilisant tous ses traits physiques. Parfois, il semblait qu’il hésitait à jouer de cette façon et je crois que cela a nui à son profil de brouillon. Cependant, maintenant, les dépisteurs devront ajouter ce dernier match au puzzle et ne pas trop penser à Stroud comme les dépisteurs l’ont fait avec leur compatriote quart-arrière de l’Ohio State Justin Fields. Fields a terminé sa dernière saison à Ohio State en tant que deuxième meilleur quart-arrière sortant de l’université, mais tout au long du processus de repêchage, il a été abandonné. J’espère que les évaluateurs de talents dans ces bâtiments de la NFL ne commettent pas la même erreur. Stroud est le deuxième meilleur quart-arrière de ce repêchage.

VERS LE BAS

Vikings du Minnesota

Bonne nouvelle, fans des Vikings. L’équipe conserve une fiche parfaite de 11-0 en matchs à un score cette saison. C’est à peu près le seul point positif à retenir de la puanteur des Vikings lors d’une performance à Green Bay dimanche après-midi. Les Packers ont gagné 41-17, et le score n’était que si serré parce que les Packers ont retiré leurs partants après avoir augmenté 41-3. Les Packers ont marqué sur la défense, les équipes spéciales, ainsi que trois touchés offensifs. Je ne sais tout simplement pas comment le dernier mois de la saison devrait nous donner confiance dans les Vikings au moment des séries éliminatoires. Ils sont actuellement 25e pour l’efficacité globale de l’équipe. Il n’y a rien qu’ils fassent particulièrement bien. Ils ont perdu les Cowboys, avaient besoin d’un retour de 33 points pour battre les Colts, d’un panier de 61 verges pour battre les Giants, puis ont été éliminés par les Packers. Je ne sais pas pourquoi vous croiriez en eux en séries éliminatoires.

Aigles de Philadelphie

Les Eagles obtiennent très probablement la seule tête de série dans le NFC, une semaine de congé, et seront les favoris pour faire le Super Bowl. Cependant, les vibrations ne se sentent pas bien à Philadelphie en ce moment. Jalen Hurts, qui était le favori du MVP il y a à peine deux semaines, a raté son deuxième match consécutif en raison d’une blessure à l’épaule. Les Eagles ne l’ont pas beaucoup manqué lors du premier match, mais il l’a sûrement manqué dimanche contre les Saints. Ils sont 0-2 dans ces deux matchs. Les Eagles sont sans plaqueur droit Lane Johnson, une énorme déception pour cette infraction. C’est une étape en dessous de perdre un quart-arrière. C’est un chef d’équipe et un sacré joueur. Josh Sweat a quitté le match aujourd’hui avec une blessure au cou qui, heureusement, ne semble pas si grave.

Au-delà des problèmes de blessures, la défense n’a tout simplement pas aussi bien joué ces derniers temps, et cela devrait être préoccupant. Les Cowboys ont fait ce qu’ils voulaient il y a deux week-ends et les Saints, qui ne sont pas un mastodonte offensif, ont pu contrôler le rythme de ce match avec leur attaque.

Marshon Lattimore scelle la victoire sur les Eagles avec l’embrayage INT Les Saints ont limité les Eagles à seulement 313 verges au total et le choix 6 de Marshon Lattimore à la fin du quatrième quart a scellé la victoire.

Maintenant, les Eagles ont juste besoin d’une victoire contre les Giants le week-end prochain pour cette tête de série n ° 1 et tout va bien. Cependant, il y a deux semaines, il est apparu qu’ils avaient un chemin facile vers la graine unique. Maintenant c’est moins facile, et je n’aime pas les vibrations.

Chefs de Kansas City équipes spéciales

Ce n’est pas bon, et cela va coûter un match éliminatoire aux Chiefs. Pendant des années, les Chiefs ont eu des équipes spéciales exceptionnelles. C’était quelque chose sur lequel ils pouvaient compter pour réussir. Ces jours sont révolus depuis longtemps. C’est une énorme responsabilité. Les Chiefs ne peuvent pas trouver quelqu’un pour attraper un botté de dégagement sans l’étouffer ou le renvoyer à l’adversaire. Parmi les nombreuses raisons pour lesquelles les Chiefs ont perdu contre les Colts plus tôt cette saison, il y avait un botté de dégagement étouffé qui a conduit à un rapide touché Indy. Ils ont ajouté deux autres bottés de dégagement ratés, un contre les Rams et les 49ers. Et puis dimanche, un échappé sur un retour de botté de dégagement a donné à l’offensive morte des Broncos un terrain court pour convertir un touché rapide. Les Chiefs ont juste besoin de quelqu’un pour attraper le ballon, le remettre à l’officiel, puis laisser Patrick Mahomes aller travailler.

Les Chiefs bénéficient également d’un botteur de place peu fiable pour le moment, avec Harrison Butker bien en dessous de sa moyenne de carrière pour les buts marqués. Butker a également raté trois points supplémentaires, ceux-ci semblant toujours être un problème pour lui. Ce sont des points que les Chiefs ne peuvent pas se permettre de perdre dans un match éliminatoire.

Les meilleures histoires de FOX Sports :

Geoff Schwartz a joué huit saisons dans la NFL pour cinq équipes différentes. Il a commencé comme tacle droit pour l’Université de l’Oregon pendant trois saisons et a été sélectionné dans la deuxième équipe All-Pac-12 sa dernière année. Il est analyste NFL pour FOX Sports. Suivez-le sur Twitter @GeoffSchwartz.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Aigles de Philadelphie Géants de New York Vikings du Minnesota