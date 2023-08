AIG Women’s Open : Regroupements complets et heures de départ pour le troisième tour de la finale majeure à Walton Heath | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du deuxième tour de l’AIG Women’s Open de Walton Heath.

Appariements et heures de départ pour le troisième tour de l’AIG Women’s Open, qui s’est tenu à Walton Heath dans le Surrey et exclusivement en direct le samedi à partir de midi sur Sky Sports Golf.

États-Unis sauf indication contraire ; (X) désigne les amateurs

À partir du premier trou

0835 Moriya Jutanugarn (Tha)

0845 Danielle Kang, Akie Iwai (Japon)

0855 Cara Gainer (Eng), Wei-Ling Hsu (Tai)

0905 Lindy Duncan, Alice Hewson (Ang)

0915 Haruka Kawasaki (Japon), Georgia Hall (Eng)

0925 Maja Stark (Sué), Caroline Hedwall (Sué)

0935 Angela Stanford, Kylie Henry (Sco)

0945 Diksha Dagar (Ind), Klara Davidson Spilkova (Cze)

0955 Mao Saigo (Japon), Yuri Yoshida (Japon)

1010 Julia Lopez Ramirez (Esp) (x), Hae Ran Ryu (Cor)

1020 Anna Nordqvist (Suède), Charlotte Heath (Ang) (x)

1030 Johanna Gustavsson (Sué), Hyejin Choi (Cor)

1040 Céline Boutier (Fra), Xiyu Janet Lin (Chn)

1050 Amy Yang (Kor), Stephanie Meadow (NIrl)

1100 Gemma Dryburgh (Sco), Leona Maguire (Irlande)

1110 Alim Kim (Kor), Nicole Broch Estrup (Den)

1125 Olivia Cowan (All), Pajaree Anannarukarn (Tha)

1135 Eun Hee Ji (Kor), Jiyai Shin (Kor)

1145 Emily Kristine Pedersen (Antre), Kokona Sakurai (Japon)

1155 Nelly Korda, Ruoning Yin (Chn)

1205 Na Rin An (Kor), Mina Harigae

1215 Yuna Nishimura (Japon), Megan Khang

1225 Rose Zhang, Grace Kim (Australie)

1240 Yu Liu (Chn), Jaravee Boonchant (Tha)

1250 Morgane Métraux (Sui), Jeongeun Lee6 (Kor)

1300 Ayaka Furue (Japon), Jenny Shin (Cor)

1310 Lindsey Weaver-Wright, In Gee Chun (Kor)

1320 Miyu Yamashita (Japon), Linn Grant (Sué)

1330 Ryann O’Toole, Perrine Delacour (Fra)

1340 Jin Young Ko (Kor), Nasa Hataoka (Japon)

1355 Minjee Lee (Australie), Aditi Ashok (Inde)

1405 Allisen Corpuz, Atthaya Thitikul (Tha)

1415 Jodi Ewart Shadoff (Eng), Angel Yin

1425 Gaby Lopez (Mexique), Alison Lee

1435 Hyo Joo Kim (Kor), Lilia Vu

1445 Charley Hull (Eng), Minami Katsu (Japon)

1455 Andrea Lee, allié Ewing

Quand a lieu l’AIG Women’s Open sur Sky ?

Sky Sports bénéficiera d’une couverture en direct étendue de la dernière majeure féminine de l’année, avec sept heures d’action en direct pour chaque jour de tournoi.

La couverture commencera à partir de midi pendant le week-end, tandis qu’il y aura une émission quotidienne d’une heure sur les faits saillants pour revenir sur le meilleur de l’action des tours précédents sur Sky Sports Golf.

Vous pouvez télécharger l’application Sky Sports pour obtenir des nouvelles, des interviews, des faits saillants, des clips, des scores de classement et un blog dédié, tandis que d’autres programmes spéciaux AIG Women’s Open seront disponibles en téléchargement via Sky Sports On Demand.

Regardez l’AIG Women’s Open en direct sur Sky Sports. La couverture en direct du troisième tour commence samedi à midi sur Sky Sports Golf. Diffusez l’AIG Women’s Open avec NOW pour 26 £ par mois pendant 12 mois.