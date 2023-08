AIG Women’s Open: Nelly Korda veut que plus de sanctions soient appliquées pour un jeu lent «difficile à regarder» | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La numéro un mondiale Nelly Korda partage ses réflexions avant l’AIG Women’s Open au Walton Heath Golf Club à Surrey, où elle est prête à jouer aux côtés de Lydia Ko et de la favorite locale Charley Hull

Nelly Korda a soutenu la décision d’imposer des sanctions pour jeu lent dans les tournois majeurs et pense que davantage peut être fait pour résoudre le problème dans le sport.

La n°1 mondiale arrive comme l’une des favorites de l’AIG Women’s Open, le dernier tournoi majeur féminin de l’année, où elle a été interrogée lors de sa conférence de presse d’avant-tournoi sur la pénalité pour jeu lent infligée à Carlota Ciganda lors de l’Evian Championship le mois dernier. .

Ciganda a perdu son appel pour une pénalité de deux coups lors du deuxième tour en France, l’Espagnole étant ensuite disqualifiée après avoir refusé de reconnaître la pénalité sur sa carte de pointage, Korda soutenant les joueurs étant punis pour jeu lent.

Nelly Korda a parlé du jeu lent lors de sa conférence de presse avant le tournoi à l’AIG Women’s Open

« Je pense qu’en fin de compte, les règles du golf sont les règles du golf et qu’elles doivent être appliquées », a déclaré Korda lors de sa conférence de presse avant le tournoi à Walton Heath.

« J’aime beaucoup Carlotta [Ciganda]. C’est une personne formidable. J’aime jouer avec elle. Je suis un joueur rapide, mais je dirais qu’en fin de compte, les règles du golf sont les règles du golf et c’est bien qu’elles soient appliquées.

« Je le pense [slow play] doit être surveillé. Je veux dire, pour être honnête, si j’étais un spectateur et que j’étais ici pendant 5 heures et demie à 6 heures, vous savez, c’est difficile à regarder.

« Vous voulez regarder un sport qui bouge continuellement et qui ne stagne pas continuellement. Je dirais que je pense qu’il est vraiment important que les responsables des règles appliquent les règles du golf. »

Korda jouera aux côtés de Lydia Ko et d’une autre joueuse rapide à Charley Hull pour les deux premiers tours de l’AIG Women’s Open, l’Américaine admettant que le jeu lent peut continuer à être un élément frustrant du jeu.

« Je dirais que parfois, jouer avec quelqu’un qui est un peu plus lent perturbe votre rythme en tant que golfeur », a ajouté Korda. « Mais vous devez juste vous adapter et jouer de votre mieux avec la situation actuelle.

Nelly Korda pourrait perdre son statut de n ° 1 mondiale cette semaine, en fonction des résultats

« Mon caddie et moi faisons du très bon travail avec, et je n’ai rencontré aucun problème réel. Je ralentis aussi. Je marche un peu plus lentement et j’essaie juste de m’adapter au rythme de mon groupe.

« Si vous n’êtes qu’un golfeur régulier et que vous sortez juste avec vos copains, sortez et profitez de votre partie de golf. Mais la dernière chose que vous voulez faire est d’être derrière un trio ou un quatuor lent. Je serait également respectueux envers les personnes qui vous entourent. »

Hull cherche à devenir la première Anglaise à remporter un tournoi majeur depuis le succès de Georgia Hall en 2018 à Carnoustie, Korda faisant l’éloge de son partenaire de jeu.

« J’adore Charley – elle est tellement amusante à côtoyer », a déclaré Korda. « J’adore jouer avec elle. J’ai joué quelques tours d’entraînement avec elle. Nous sommes plutôt amicaux.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible La Britannique Charley Hull espère que l’avantage à domicile pourra l’aider à obtenir son premier majeur alors qu’elle se prépare pour l’AIG Women’s Open à Walton Heath La Britannique Charley Hull espère que l’avantage à domicile pourra l’aider à obtenir son premier majeur alors qu’elle se prépare pour l’AIG Women’s Open à Walton Heath

« C’est une joueuse rapide, j’aime ça, et elle a une très bonne personnalité. Elle est amusante à côtoyer et c’est une golfeuse incroyable. Son putt est ridicule. Ouais, elle va être une favorite des fans ici, donc elle aura un beaucoup de gens l’acclament.

« J’ai juste un très bon groupe avec Lyds [Lydia Ko] et Charley les deux jours suivants. Ce sont toutes les deux des filles vraiment sympas que j’ai appris à connaître au fil des ans. Ils ont de très bonnes personnalités, donc ce sera léger et amusant. »

