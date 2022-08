AIG Women’s Open : Muirfield ouvre enfin ses portes et accueille la majeure féminine historique | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La saison majeure féminine atteint son apogée ce mois-ci, avec une couverture étendue de l’AIG Women’s Open en direct sur Sky Sports Golf

Enfin, Muirfield accueille les meilleures et les plus brillantes joueuses du monde sur ses rives alors que l’AIG Women’s Open tire sa révérence sur les links historiques.

En plus de marquer la première fois qu’un événement féminin est organisé sur le parcours d’East Lothian, ce sera également le premier événement majeur pour hommes ou femmes qui s’y tiendra depuis que Phil Mickelson a remporté l’Open en 2013.

Un retard prolongé découle d’un effort pour admettre des membres féminins dans l’Honorable Company réservée aux hommes, après avoir été repoussé en 2016. La décision a suscité de vives critiques de la part du premier ministre écossais Nicola Sturgeon et d’autres députés locaux de l’époque, avant que le R&A ne supprime Muirfield. de la rotation ouverte.

Lors d’un deuxième sondage au cours de l’année suivante, 80 % ont voté en faveur de l’admission de membres féminins pour ouvrir la voie à l’événement de cet été.

“C’est génial. Je pense que les dames devraient être dans les rotations sur lesquelles nous jouons”, a déclaré John Daly, vainqueur de l’Open de 1995. “Ces terrains de golf sur lesquels nous jouons et ils ont joué les British Open pendant toutes ces années, c’est presque une maison, surtout avec six ou sept d’entre eux sur huit en Écosse.

“Je sais qu’ils ne veulent pas y retourner, mais ce serait formidable de revoir Turnberry dans la rotation. Ce que papa (Donald) Trump a fait à cet endroit, j’ai entendu dire, c’est incroyable. Ils vont l’apprécier. Muirfield est un terrain de golf dur, mais c’est juste. Ils vont l’apprécier.

L’ancien numéro 1 mondial Ernie Els a ajouté: “Évidemment, un lieu formidable, une histoire merveilleuse. Super de voir les femmes jouer à Muirfield. C’est merveilleux de les voir jouer là-bas. C’est évidemment l’un de mes préférés. Évidemment, celui-ci et Muirfield et Lytham, ils démarquez-vous pour moi.”

Anna Nordqvist arrive en tant que championne en titre de l’Open féminin après avoir battu Georgia Hall, Madelene Sagstrom et Lizette Salas d’un coup à Carnoustie l’année dernière. L’Écossais Robert MacIntyre connaît bien l’histoire de Muirfield et y a connu le succès en 2015 en remportant le Scottish Amateur.

“Muirfield est un endroit formidable pour moi. J’y ai remporté le Scottish Amateur il y a quelques années. C’est un si grand parcours de golf, je pense qu’il devait s’ouvrir au monde”, a-t-il déclaré. “Je pense qu’il fallait s’accorder avec le monde, la vie, en autorisant les femmes à jouer au golf. Vous savez quoi, elles vont se régaler lorsqu’elles iront là-bas et pourront concourir sur un si beau parcours de golf.”

“Je les vois extrêmement performants. Ils joueraient le parcours de golf exactement de la même manière que nous. Je suis sûr que leurs tees seront positionnés en conséquence pour qu’ils puissent avoir le même niveau de test, avec des bunkers croisés qui ont pour le nourrir autour de certains d’entre eux. Je pense que c’est génial. Je pense que c’est merveilleux qu’ils aient l’opportunité de jouer certainement dans les salles sur lesquelles nous jouons, sur un test de liens forts. Ian Poulter sur l’Open féminin qui se tiendra à Muirfield

L’ancien champion des Masters, Danny Willett, pense que ce serait “dur” si les meilleures golfeuses du monde ne connaissaient jamais Muirfield dans leur carrière.

“Le golf est un vrai vieux jeu, et il y a encore quelques traditions qui vont changer au cours de la prochaine décennie et je suis sûr qu’ils essaient de changer et qu’ils jouent maintenant évidemment à Muirfield”, a déclaré Willett. “Cet endroit est un parcours de golf fantastique.

“Nous nous sommes beaucoup amusés lorsque nous avons joué à l’Open là-bas lorsque Phil a gagné. C’est un parcours de golf phénoménal. C’est bien qu’ils aient eu l’occasion, et ils vont avoir un grand gagnant là-bas.”

Tommy Fleetwood a soutenu le peloton féminin pour bien faire face aux conditions notoirement difficiles des liens.

“Je ne pense pas qu’ils aient besoin de conseils de ma part. Ils iront très bien. Mais vous y allez et vous faites votre préparation. Et comme beaucoup de cours de liens, vous le gardez en jeu, faites de votre mieux pour le garder bas les fairways », a-t-il expliqué. “N’appuyez pas trop fort et essayez de laisser le score venir à vous. Mais je suis sûr qu’ils n’ont pas besoin de mes conseils. Ils iront bien.”

Daly a quant à lui averti du vent qui posera des tests sur le parcours, qui jouera à un par 71 et mesurera environ 6 680 mètres.

“Muirfield sur le tee est beaucoup plus difficile parce que vous devez vous soucier des deux côtés”, a déclaré le joueur de 56 ans. “Comme je l’ai dit, vous pouvez le frapper à gauche ici toute la journée sur le devant. Vous pouvez le frapper à gauche sur le dos et la plupart du temps, vous êtes bon.

“Mais Muirfield est différent. C’est un parcours de golf différent. Et les vents peuvent vraiment vous époustoufler. Vous devez donc faire attention au vent à Muirfield. Il peut changer en un clin d’œil.”

Els a déclaré: “Juste le morceau de propriété est incroyable. Vous êtes juste sur l’eau, mais vous n’avez pas de trou sur l’eau. Chaque trou va dans une direction un peu différente, et le parcours est la façon dont les membres jouez-le. Il n’y a rien de trompeur. C’est juste ce que vous voyez, c’est ce que vous obtenez.

Fleetwood a salué un “grand moment” pour le golf en Écosse et les “parcours incroyables” du pays au milieu d’une course qui comprend l’Open d’Écosse, le 150e Open, l’Open des seniors et maintenant l’Open féminin, l’Anglais soutenant son compatriote Hall pour ajouter à son titre 2018.

“Vous allez avec le temps, n’est-ce pas? Et je pense que j’ai hâte de regarder l’open féminin à Muirfield. Je le ferai vraiment”, a-t-il déclaré. “C’est un excellent parcours de golf et c’est un parcours de golf de niveau championnat, et je suis sûr que j’aimerai le regarder.

“Si j’y allais avec mon cœur, ce serait la Géorgie [Hall to win] parce qu’elle est toujours là-haut dans un Open et qu’elle se débrouille très bien. Je la connais assez bien. Anna l’a gagné l’année dernière, n’est-ce pas ? Elle est donc championne en titre.

“Il y a beaucoup de grands golfeurs, et puis vous regardez les grands champions cette année. Cela pourrait être – je pense que la force du jeu féminin en ce moment est – c’est similaire au nôtre, vraiment, comme une fois que vous vous présentez, il y a une longue liste de joueurs qui peuvent bien faire et qui peuvent aller gagner. C’est ce qui rend le jeu génial en ce moment.”

