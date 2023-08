AIG Women’s Open: Dame Laura Davies vise l’expulsion de St Andrews après le retrait de Walton Heath | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Qui remportera le dernier tournoi majeur féminin de l’année ? Regardez toute la semaine en direct sur Sky Sports Golf

Dame Laura Davies garde l’espoir de signer sa carrière record à l’AIG Women’s Open à St Andrews en 2024 après avoir été forcée de se retirer du concours de cette année en raison d’une blessure.

La légende du golf, qui a déclaré avant le tournoi que son 43e Open féminin AIG consécutif « pourrait être mon dernier », n’a bouclé que six trous de son premier tour à Walton Heath avant d’être forcée de se retirer avec une blessure au poignet.

Les anciens gagnants de l’événement âgés de 60 ans ou moins reçoivent une exemption pour jouer chaque année, Davies – qui a remporté l’événement en 1986 avant qu’il ne soit reconnu comme un majeur – a eu 60 ans en octobre et reste éligible pour participer à l’édition 2024 à St Andrews .

Dame Laura Davies ne s’est pas encore engagée à participer à l’AIG Women’s Open l’été prochain

Davies n’a joué qu’un calendrier limité au cours des dernières saisons et a l’intention de réduire davantage au cours de l’année à venir, la quadruple gagnante majeure devant décider plus tard si elle prolongera sa séquence d’apparitions à l’AIG Women’s Open au Home of Golf .

« Je ne jouerai probablement plus d’événements de tournée réguliers », Davies a déclaré à Sky Sports. « Je vais jouer des tournois seniors l’année prochaine et ensuite, si je sens que mon jeu est assez bon, j’essaierai à St Andrews.

Golf féminin en direct Vivre de

« C’est mon parcours de golf préféré au monde, donc ça ne pourrait pas être mieux, mais je ne vais pas y aller si je joue au golf vraiment horrible.

« J’espère que les événements seniors auxquels je participe seront suffisants pour avoir une sorte de match en cours. »

Davies avait terminé neuf pour son tour après quatre bogeys, un double bogey et un triple bogey au cours des six premiers trous, l’Anglaise ayant chronométré son tour après un entraînement errant au septième.

« J’ai juste continué à le frapper dans le gros dur et j’en ai fait un de trop », a expliqué Davies. « J’avais en quelque sorte piraté les trois ou quatre premiers trous, puis je suis arrivé à six et c’était un très mauvais mensonge dans les ronces.

« J’y suis allé alors que j’aurais probablement dû prendre une goutte et j’ai juste senti quelque chose dans le poignet. Sur le coup de départ au septième, je l’ai ressenti à nouveau et j’ai pensé » tu sais quoi, je suis bien au-dessus de la normale, Je gêne tout le monde et ça fait vraiment mal », alors j’ai demandé une décision.

« Le médecin l’a examiné et a dit que c’était un tendon qui grondait, ce que je ne pense pas avoir eu auparavant ! Je ne pense pas que j’aurais pu jouer aujourd’hui, donc je pense que c’était la bonne décision.

« C’est décevant mais parfois il faut savoir quand on approche de la fin. »

