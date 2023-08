AIG Women’s Open: Charley Hull cinq derrière la leader Ally Ewing en tête du classement de Walton Heath après le deuxième tour | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du deuxième tour de l’AIG Women’s Open de Walton Heath.

L’Anglaise Charley Hull a cinq coups de retard sur la leader Ally Ewing à mi-parcours de l’AIG Women’s Open après que l’Américaine ait pris d’assaut le sommet du classement avec un six-moins de 66 pour s’asseoir 10 sous.

Ewing, le leader du jour au lendemain par un, est sorti des blocs avec une série de quatre oiselets pour sortir en 30. L’Américain de 30 ans a ensuite pris d’autres coups aux 11e et 16e trous pour se déplacer sept de la champ.

Cet écart a été réduit à cinq après un bogey à 18 ans pour clôturer sa journée et avec Hull cardant un 68 sans défaut qui contenait deux putts monstres pour un birdie aux 11e et 15e. La joueuse de 27 ans, à la recherche de sa première victoire majeure, rejoint Andrea Lee et Minami Katsu à égalité pour la deuxième place à cinq sous.

Georgia Hall, espoir à domicile, a probablement assuré sa place pour le week-end, se faufilant à la marque de coupe projetée de deux grâce à un birdie nerveux à 18 ans. ses victoires à l’Evian Championship et à l’Open d’Ecosse avec une troisième en autant de semaines ici.

L’Irlandaise Leona Maguire et l’Ecossaise Gemma Dryburgh ont également assuré leur passage jusqu’au week-end

La championne en titre Ashleigh Buhai, quant à elle, ne participera probablement pas au week-end, sa défense du titre se fanant avec un 73 à un sur 73 pour manquer de peu la coupe à trois pour le tournoi.

Qui d’autre est en lice?

La gagnante du championnat Chevron Lilia Vu est en lice à quatre sous après un deuxième tour de 68, tout comme la championne de l’US Open Allisen Corpuz, assise un plus loin avec un large contingent à trois sous.

Atthaya Thitikul est un autre à trois sous après avoir retourné un deuxième tour seulement au leader Ewing. L’ancien numéro 1 mondial, qui a débuté le tournoi avec un quadruple bogey jeudi, a réussi six birdies sur un superbe 67.

Minjee Lee et Jin Young Ko, doubles champions majeurs, ont également trois sous, tout comme l’Anglais Jodi Ewart Shadoff, l’espoir de la Solheim Cup qui se remet d’un bogey d’ouverture pour retourner un trois sous 69, aidé par une série de trois birdies consécutifs de trous. six à huit.

La numéro un mondiale Nelly Korda et la prodige de 20 ans Rose Zhang sont à neuf de la tête à un sous.

Ewing : Une première victoire majeure serait énorme !

Ewing a attribué son superbe deuxième tour au fait d’être dans la zone et d’être presque dans un état de transe alors qu’elle décrochait cinq birdies en six trous autour du virage.

« Je dirais probablement que l’étirement de six à onze ans est un peu flou », a déclaré Ewing. « J’étais très dans le présent sur tous ces plans. »

Elle a ajouté en s’adressant à Sports du ciel: « Aujourd’hui, je suis allé, ‘oublie le passé, oublie le futur, reste dans le présent’. C’est littéralement ce que j’ai essayé de me dire même lorsque mon rythme cardiaque a commencé à s’accélérer.

« Le golf de championnat majeur, vous ne pouvez jamais aller trop loin en pensant que vous l’avez. »

Le meilleur précédent d’Ewing dans une majeure était auparavant à égalité au sixième rang au championnat Chevron 2019, tandis qu’elle a deux autres classements parmi les 10 premiers à l’US Open féminin de cette année-là et à nouveau au tournoi Chevron 2021.

Interrogé sur ce que ce serait de terminer cette semaine en tant que vainqueur, le numéro 39 mondial a déclaré: « Ce serait énorme. C’est quelque chose que j’ai évidemment encerclé comme quelque chose que je veux accomplir dans ma carrière.

« J’ai eu des chances de le faire. J’ai déjà été dans le dernier groupe.

« Pour moi, je dois m’appuyer un peu sur cela ainsi que sur la confiance que j’ai dans mon jeu en ce moment. »

Qui remportera l’AIG Women’s Open ? Regardez la dernière majeure féminine de l’année sur Sky Sports Golf, avec une couverture continue le samedi à partir de midi. Diffusez l’AIG Women’s Open avec NOW.