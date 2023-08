AIFF, Punjab Football Association et gouvernement de l’État. Discutez de l’avenir du football du Pendjab

Les hauts responsables de la Fédération indienne de football ont eu samedi des discussions fructueuses avec des représentants de la Punjab Football Association (PFA) et du gouvernement du Punjab, élaborant une feuille de route pour le développement du football dans l’État, de la base au premier ministre. niveau.

Le président de l’AIFF Kalyan Chaubey, le secrétaire général Dr Shaji Prabhakaran, le trésorier Kipa Ajay, le secrétaire général adjoint Satyanarayan M et le président du comité de base de l’AIFF Mulrajsinh Chudasama ont rencontré Harjot Singh Bains, ministre de l’Éducation scolaire du gouvernement du Pendjab et le président de la PFA Samir Thapar.

Le Pendjab sera pour la première fois représenté dans la Super League indienne (ISL), la première division du football indien, cette saison, sous la forme du Punjab FC.

Le président de l’AIFF, Kalyan Chaubey, a déclaré: «Le Pendjab a donné de nombreux fils de son sol au beau jeu dans le passé, et nous assistons à nouveau à un semblant de ce renouveau. La PFA et les parties prenantes locales ont fait preuve de beaucoup de proactivité, et je suis sûr qu’avec la bonne mise en œuvre des plans discutés lors de la rencontre d’aujourd’hui, le football au Pendjab sera à nouveau formidable.

Le président de l’AIFF a salué la contribution de Samir Thapar et du JCT à la croissance du football et s’est souvenu de l’époque où il jouait pour le JCT, qui était l’une des meilleures équipes en Inde.

Le secrétaire général de l’AIFF, le Dr Prabhakaran, a déclaré: «Il est très important que nous mettions en place les fondations du football dans l’État, aux côtés de la PFA et de toutes les autres parties prenantes. Le Pendjab n’a jamais manqué de talent. Je suis sûr qu’avec une bonne planification, l’État produira à nouveau des joueurs de haut niveau comme aux beaux jours.

Des discussions ont eu lieu sur la participation à diverses initiatives visant à élargir le football de base à travers l’État et à le porter à un niveau où le Pendjab produit à nouveau des joueurs légendaires comme Inder Singh grâce au programme Blue Cubs.

