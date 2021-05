AIFF prolonge le mandat d’Igor Stimac jusqu’en septembre, Savio Medeira nommé TD par intérim

Entraîneur de l’équipe nationale de football Igor Stimacle mandat de vendredi a été prolongé jusqu’en septembre par Fédération indienne de football, qui a nommé Savio Medeira comme directeur technique par intérim en remplacement du sortant Isac Doru. Alors que le Coupe du monde croate Stimac a obtenu une prolongation, Doru n’en a pas obtenu après l’expiration de son contrat à peu près au même moment que l’entraîneur-chef de l’équipe senior indienne.

« … Le comité a décidé à l’unanimité de prolonger le contrat de l’entraîneur-chef de l’équipe nationale Igor Stimac jusqu’en septembre 2021 », a déclaré l’AIFF dans un communiqué après la réunion virtuelle de son comité technique. L’un des entraîneurs les plus en vue pour gérer l’équipe nationale de football masculine indienne, Stimac a été nommé au poste le plus élevé en mai 2019 pour un mandat de deux ans.

« … Pendant ce temps, Savio Medeira assumera les fonctions de directeur technique par intérim de l’AIFF, comme approuvé par le comité », a déclaré l’organe suprême. Lorsqu’il a été contacté pour une question sur Doru, une source de la fédération a déclaré que son contrat n’avait pas été prolongé.

Stimac est en charge de la préparation de l’équipe nationale à Doha pour les prochains matchs de l’Inde lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 et des Éliminatoires de la Coupe d’Asie de l’AFC 2023. Les matchs devraient être joués à partir du 3 juin. Le contrat de Stimac, qui avait entraîné la Croatie à la Coupe du monde de football 2014 au Brésil, était valable jusqu’au 15 mai. Déjà hors de course pour une place en Coupe du monde, l’Inde affrontera les champions d’Asie du Qatar le 3 juin avant d’affronter le Bangladesh (7 juin ) et l’Afghanistan (15 juin) dans leurs derniers matches du groupe E, dans le but de se qualifier pour la Coupe d’Asie 2023 en Chine.

Les éliminatoires des éliminatoires de la Coupe d’Asie devraient avoir lieu en septembre. Le secrétaire général de l’AIFF, Kushal Das, « a informé le comité de la feuille de route et du statut » de la préparation de l’équipe pour la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, qui se tiendra en Inde du 11 au 30 octobre de l’année prochaine.

La Coupe d’Asie féminine de l’AFC devrait également se tenir dans le pays du 20 janvier au 6 février 2022. « Le comité a réfléchi et mentionné la situation actuelle de pandémie qui interdit toute activité de football en Inde, et tous les futurs camps seront démarrer au fur et à mesure que la situation en Inde s’améliore », a-t-il ajouté dans le communiqué.

Le président du comité technique Shyam Thapa, un ancien international indien, n’a pas pu rejoindre ses collègues pour cause de maladie, laissant son adjoint Henry Menezes présider la réunion. Menezes a salué les efforts de l’AIFF pour assurer la liaison avec la Qatar Football Association afin de lever une période de quarantaine de 10 jours à Doha, permettant aux joueurs indiens de commencer leurs séances d’entraînement plus tôt.

Das, le secrétaire général adjoint de l’AIFF Abhishek Yadav et Menezes, entre autres, étaient présents à la réunion. Le comité se réunira à nouveau en septembre pour discuter de la voie à suivre. Thapa a été informé des décisions prises lors de la réunion et il s’est entretenu individuellement avec les membres par téléphone.

